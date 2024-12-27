人民网首尔12月26日电 （李帆）当地时间12月26日，代行韩国总统职权的国务总理韩德洙在第九次国家旅游战略会议上宣布，韩国政府正积极研究通过免签试点政策吸引更多中国团体游客赴韩旅游，并计划在2025年上半年集中执行全年旅游预算的70%。此举旨在应对当前政治局势可能对赴韩旅游市场带来的不确定性影响，加快推动旅游市场的全面复苏。

吸引中国游客 优化政策支持

为进一步吸引中国游客，韩国政府计划对170个指定中韩旅行社组织的中国团体游客，试行免签试点政策。此外，韩国政府还决定将68个国家的电子旅行许可制度（K-ETA）豁免措施延长至2025年12月31日；中国、越南、菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨和印度6国团体游客的签证手续费减免政策延长至同一天。

在邮轮旅游领域，韩国政府计划允许邮轮公司组织的三人及以上中国团体游客以免签方式入境，并计划在济州邮轮专用码头引入自动审查设备，以优化出入境流程，提升游客体验。

政府积极设立目标加快政策落地 提振旅游业界信心

据韩国媒体报道，过去两年里，赴韩旅游市场逐步恢复至新冠肺炎疫情前水平。然而，当前国际与国内局势的不确定性仍令韩国旅游业界对未来发展充满担忧。

为应对这一情况，韩国政府设定了2025年吸引1850万名外国游客的目标。这一数字虽低于2024年2000万名的目标，但仍高于2019年创下的1750万名历史纪录。此外，政府还提出了实现旅游产业营业收入30万亿韩元（约合人民币1497.5亿元）以及国内旅游支出40万亿韩元的目标，以进一步提振市场信心。

韩德洙表示，2025年上半年将提前执行旅游领域预算，迅速实施金融支援、特别融资、缓解负担等紧急支援对策，以保证韩国旅游业的稳定经营。政府将迅速细化和完善各项对策，并与旅游业界保持密切沟通。他同时呼吁，“希望广大国民、旅游从业者以及地方政府积极关注并协力配合，共同为推动旅游市场的稳定与繁荣贡献力量。”

针对政府的积极表态和一系列措施，韩国旅游业界反响积极。釜山旅游观光公社社长李定实在接受记者采访时表示，“我们非常欢迎政府对中国团体游客免签试点项目的积极研讨，希望这一举措能够吸引更多中国游客来到韩国。”他还补充到，“我们将持续向中国游客展示釜山作为国际旅游城市的独特魅力。”

一位韩国旅游业界相关人士也向记者表示，“中韩两国都在积极推进互惠政策，我们应更加努力，进一步促进旅游交流的蓬勃发展。”

(责编：苏缨翔、杨牧)