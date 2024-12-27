人民网首尔12月27日电 （记者莽九晨）12月27日，中华人民共和国新任驻大韩民国特命全权大使戴兵抵达首尔履新。

戴兵在机场发表书面讲话并接受媒体采访。人民网记者 莽九晨摄

戴兵在机场发表书面讲话并接受媒体采访表示，很荣幸受习近平主席委派出任中国驻韩国大使。中韩两国比邻而居，友好交往源远流长。建交32年来，中韩各领域交流合作硕果累累，极大造福了两国人民，也为地区乃至世界和平繁荣作出重要贡献。我将按照中方领导人提出的坚守建交初心、坚定睦邻友好、坚持互利共赢的原则，与韩方一道，推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定、积极向上发展。

戴兵表示，中韩是搬不走的近邻，更是分不开的伙伴，加强友好合作最符合双方根本利益。新时代的中国正积极推进中国式现代化建设，这将为韩国的发展提供更多新机遇。我们愿同韩方加强协作，促进地区和平稳定，维护国际自由贸易体系，为两国共同发展和国际团结合作营造有利环境和条件。

中国驻韩国大使馆主要外交官和韩国外交部官员到机场迎接。

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