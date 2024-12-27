新华社比什凯克12月27日电（记者郑钰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，吉尔吉斯斯坦当地时间27日12时（北京时间27日14时），中吉乌铁路项目启动仪式在吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德举行，标志着该项目前期工作取得重大进展，为项目早日开工建设奠定了坚实基础。

国铁集团相关负责人介绍，中吉乌铁路是中吉乌三国元首亲自推动的共建“一带一路”合作的标志性工程，是中国同中亚互联互通的战略性项目。项目起自中国新疆喀什，经吐尔尕特山口进入吉尔吉斯斯坦，再向西经吉尔吉斯斯坦边境城市贾拉拉巴德，终至乌兹别克斯坦东部城市安集延。三方商定，中方负责中国境内段建设，乌方负责乌兹别克斯坦境内段升级改造，由三国政府授权企业合资成立的中吉乌铁路有限公司负责吉尔吉斯斯坦境内段的融资、建设和运营工作。

该负责人介绍，中吉乌三国政府间协定签署以来，三国政府部门和企业积极推进项目前期工作，取得一系列阶段性成果。根据已经获批的可行性研究报告，吉尔吉斯斯坦境内段为单线铁路，使用内燃机车牵引（预留电气化条件），设计时速120公里，设吐尔尕特口岸站、马克马尔换装站、贾拉拉巴德口岸站等20座车站。根据当前各项工作进展，项目计划于2025年7月正式开工建设，工期6年。

该负责人表示，下一步，国铁集团将认真落实三国元首达成的重要共识，充分发挥中吉乌铁路有限公司项目实施主体作用，加快推动施工图设计、环评、征地拆迁等工作，推动项目按计划开工建设。中吉乌铁路全线建成后，将成为惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道，对促进沿线各国基础设施互联互通和经贸往来、推动共建“一带一路”高质量发展具有重大意义。

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