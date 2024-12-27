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福岛第一核电站核残渣经确认含核燃料成分

2024年12月27日13:21 | 来源：新华网
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　　新华社东京12月27日电（记者钱铮）日本原子能研究开发机构日前公布的初步分析结果显示，取自福岛第一核电站的核残渣表面广泛分布了核燃料中的铀元素。

　　日本原子能研究开发机构26日发布的资料显示，11月上旬，东京电力公司从福岛第一核电站2号机组反应堆取出核燃料残渣样本。研究人员随后对样本展开X射线计算机断层成像、伽马射线光谱分析等多项检测。

　　分析结果显示，这块表面整体呈红褐色并分布着黑色光泽区域的样本重约0.7克，辐射剂量为约每小时8毫西弗。样本表面经确认广泛分布着含铀元素的区域，此外还含有铁、镍、氧、锆等元素。铀是核燃料的主要成分，锆多用于核燃料包壳，是核电站组件的关键结构材料。

　　日本原子能研究开发机构认为，这块样本是核燃料与周围结构物熔融在一起形成的典型核残渣。通过一系列分析，堆积在福岛第一核电站反应堆内的核残渣特征会逐渐清晰。这些发现有助于未来核残渣取出和保管过程中的安全评估等工作。

　　据估算，福岛第一核电站1至3号机组反应堆底部堆积核残渣共约880吨。东京电力公司26日表示，他们将于2025年春季再次提取核残渣。

(责编：贾文婷、张悦)

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