打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

报告：法国76%土壤样本检测出微塑料

2024年12月27日13:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎12月26日电（记者罗毓）法国环境与能源管理署26日发布的一份研究报告显示，从法国本土获取的土壤样本中有76%被检测出微塑料，在提取出的微塑料中一半以上是聚乙烯。

　　报告介绍说，这项研究基于从法国国家农业食品与环境研究院土壤质量监测网络中获取的33个样本。样本遍布法国本土，其中21个样本来自农业土壤，4个来自草地，4个来自葡萄园和其他果园土壤，4个来自森林土壤。

　　据介绍，由于技术限制，本次研究只分析了直径为315微米到5毫米之间的塑料颗粒，未涵盖更小颗粒和因尺寸太小导致无法识别的纤维，因此“实际污染情况可能被严重低估”。

　　报告并未确定污染源，但认为农业土壤的污染源可能源于农业活动。研究人员在针对167份农业有机肥样本的分析检测中，发现有166份含有微塑料。

　　微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒，主要来源于塑料制品的分解以及微塑料颗粒的加工等过程。微塑料不仅对生态环境造成严重污染，还可能通过食物链进入人体，引发健康问题。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部