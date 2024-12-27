新华社巴黎12月26日电（记者罗毓）法国环境与能源管理署26日发布的一份研究报告显示，从法国本土获取的土壤样本中有76%被检测出微塑料，在提取出的微塑料中一半以上是聚乙烯。

报告介绍说，这项研究基于从法国国家农业食品与环境研究院土壤质量监测网络中获取的33个样本。样本遍布法国本土，其中21个样本来自农业土壤，4个来自草地，4个来自葡萄园和其他果园土壤，4个来自森林土壤。

据介绍，由于技术限制，本次研究只分析了直径为315微米到5毫米之间的塑料颗粒，未涵盖更小颗粒和因尺寸太小导致无法识别的纤维，因此“实际污染情况可能被严重低估”。

报告并未确定污染源，但认为农业土壤的污染源可能源于农业活动。研究人员在针对167份农业有机肥样本的分析检测中，发现有166份含有微塑料。

微塑料是指直径小于5毫米的塑料颗粒，主要来源于塑料制品的分解以及微塑料颗粒的加工等过程。微塑料不仅对生态环境造成严重污染，还可能通过食物链进入人体，引发健康问题。

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