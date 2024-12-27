新华社内罗毕12月27日电 跨年特稿｜觉醒的非洲谋求团结自主发展

新华社记者应强

2024年，从以发展中国家为主角的不结盟运动第19次峰会和第三届南方首脑会议先后在东非国家乌干达举行，到51位非洲国家元首、政府首脑和非盟委员会主席出席中非合作论坛北京峰会，非洲展现出谋求团结自主，实现共同发展，携手奔赴现代化的决心、信心和行动力。

今日非洲，正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进。国际货币基金组织数据显示，非洲是2024年全球经济增长最快的地区之一。在世界百年变局加速演进的背景下，辽阔的非洲大陆正展现出更大的发展潜力和活力。

驱动发展的“非洲引擎”

面对复杂多变的国际形势，以及地区冲突及逆全球化思潮给非洲发展带来的挑战，非洲国家谋求自主发展，不断加快一体化进程，成为“全球南方”群体性崛起的重要组成部分。非洲开发银行预测，非洲2024年经济增速将回升至3.7%，高于全球平均水平，并有望在2025年进一步升至4.3%，成为仅次于亚洲的全球经济增长第二快地区。

2024年，非洲约三分之一国家迎来大选。从东非的科摩罗到西非的塞内加尔，再延至中非的乍得以及南非、莫桑比克等南部非洲国家，大多数国家选举平稳有序，新政府都将经济发展列为优先事项。非洲国家领导人深刻认识到，只有加强独立自主发展、不断开拓创新，才能在全球竞争中占据一席之地。

为此，非洲各国加快大陆自贸区建设步伐，今年，《非洲大陆自由贸易协定》在南非、加纳和肯尼亚等多个国家实施。埃及《金融报》援引相关数据报道说，自贸区启动后，地区内部贸易额有望从2023年的1922亿美元增加到2030年的5200亿美元。

这是3月1日在尼日利亚拉各斯拍摄的莱基自贸区一隅（无人机照片）。新华社记者韩旭摄

非洲国家积极加强数字基础设施建设，推动数字经济和电子商务蓬勃发展。国际电信联盟近期报告说，非洲互联网用户数量从2014年的1.81亿增至目前的6.46亿，预计2029年将超过11亿，为非洲更好融入全球经济体系创造有利条件。

非洲的发展不仅依赖于其内部强劲的驱动力，也得益于“全球南方”群体性崛起。今年11月，在巴西里约热内卢举行的二十国集团（G20）领导人第十九次峰会上，中国国家主席习近平宣布中国支持全球发展的八项行动，内容涵盖携手高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作等务实举措，得到广大发展中国家的赞赏和响应。中国还与巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，推动全球科技创新成果更多惠及“全球南方”。

非盟委员会主席法基说：“非洲正逐步成为全球经济增长的新引擎，我们将继续深化内部合作，推动非洲一体化进程，为非洲乃至世界的繁荣与发展作出更大贡献。”

世界舞台的“非洲力量”

2024年，非洲国家在世界舞台上表现亮眼。从推动全球治理体系改革到调解地缘政治危机，从推动能源转型到发出维护国际公平正义呼声，非洲国家推动构建更加公正合理国际秩序的步伐更加坚定。

今年1月1日，埃及和埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员，“大金砖合作”继南非之后再添非洲伙伴。埃及总统塞西表示，金砖扩员反映了金砖国家致力于加强多边主义的共同愿望，让发展中国家“发出更响亮的声音”。

11月，非盟首次作为正式成员参加G20峰会，与其他发展中国家共同呼吁建立更加公平公正的国际金融体系，坚定维护发展中国家利益。12月1日，南非正式接任G20轮值主席国。这是非洲国家首次担任G20主席国，“团结、平等和可持续性”成为其担任G20轮值主席国期间的议程主题。

12月3日，在南非开普敦，南非总统拉马福萨在南非担任G20轮值主席国启动仪式上发表讲话。新华社发（哈比索·姆卡贝拉摄）

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授巴卢·德米西表示，期待非洲国家充分利用G20这一重要多边平台，为应对贫困等重大挑战寻找解决方案，同时也希望借此提高非洲在全球政策决策过程中的参与度和影响力。

分析人士注意到，今年以来，尼日尔、塞内加尔、乍得等国纷纷要求美国、法国等国结束在这些国家驻军，非洲领导人还积极推动在联合国等多边机制下政治解决巴以问题，坚定声援巴勒斯坦，彰显非洲促进世界和平发展、维护国际公平正义的坚定决心。非洲，日益成为国际秩序变革的关键力量。

非盟《2063年议程》指出，要“让非洲成为一个强大、团结、有韧性和有影响力的全球参与者和伙伴”，在国际事务中发挥重要作用。为实现这一目标，非洲与 “全球南方”国家携手合作，以更加自信、坚定的姿态参与全球治理。世界银行前经济学家姆旺吉·瓦奇拉说：“在推动建设公平的多边全球秩序的过程中，非洲将不再只是象征性地参与。”

共赴现代化的“中非合力”

2024年金秋时节的北京，迎来中非关系的又一历史性时刻——中非合作论坛北京峰会。中非领导人围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共命运，启新程。28亿多中非人民心手相牵，携手推进致力于实现现代化的十大伙伴行动，在发展振兴、奔赴现代化的道路上迈出新的步伐，共筑新时代全天候中非命运共同体。

这是8月29日在北京国家会议中心附近拍摄的2024年中非合作论坛峰会标识。新华社记者任超摄

作为“全球南方”的天然成员，中国始终致力于推动建设开放型世界经济，让经济全球化的正面效应更多释放出来，帮助发展中国家，特别是非洲国家和最不发达国家有效参与国际产业分工，共享经济全球化红利。

今年11月，第七届进博会如约而至，南非牛油果、坦桑尼亚蜂蜜和毛里求斯特种糖等非洲产品“打新”亮相，来自非洲大陆的“新朋老友”齐聚沪上，多项投资洽谈火热进行……中国真实亲诚的对非政策理念借助进博会成果得以彰显。

毛里求斯糖业联合组织首席执行官德韦什·杜基拉表示，随着一系列贸易便利和促进措施的开展，中国市场对非洲农产品进一步开放，从中长期来看，中国市场的贡献率将是巨大的。

进入新时代，从促进经贸深度合作和产业链、互联互通网络建设，到推进农业标准化示范区、实施清洁能源和“小而美”民生项目，中非双方将共建“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接。

这是7月8日在几内亚比绍首都比绍拍摄的板丁渔业码头和中企投建的水产品加工存储综合设施（右侧蓝顶建筑区域）（无人机照片）。新华社记者韩旭摄

12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，这将进一步带动非洲产业发展，促进就业增长和减贫进程，充分彰显中国推进高水平对外开放的坚定决心，以及以中非现代化引领“全球南方”共同现代化、不断丰富新时代全天候中非命运共同体内涵的满满诚意。

今年3月，中非50国学者联合发表“中非达累斯萨拉姆共识”，体现了“全球南方”国家发展道路和理念共识。共识传递出鲜明信号：非洲国家渴望通过自身努力实现经济上的真正独立和自主发展，开始更加自觉自主地探索一条适合非洲情况的现代化发展道路。

今年7月，中国共产党二十届三中全会成功召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，这也为广大非洲国家探索符合自身实际的现代化道路提供新启迪。

南非非国大青年联盟总书记恩古莱德说，中国式现代化为非洲提供了共同发展的“机遇之窗”，中国和非洲有过相似的历史遭遇，如今通过独立自主的发展取得成功，“现在该轮到非洲行动了”。

展望2025年，中非合作将向更高水平、更深层次、更宽领域迈进，中非携手推进现代化，将书写世界现代化进程的新篇章，绘就人类发展史上的新画卷。

(责编：贾文婷、张悦)