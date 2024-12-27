新华社联合国12月26日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯26日发表声明，谴责也门和以色列之间的紧张局势升级，呼吁有关各方停止一切军事行动，保持最大克制。

声明说，以色列当天对也门首都萨那国际机场、红海港口和发电站的空袭尤其令人担忧。据报道，空袭造成大量人员伤亡，至少3人死亡，数十人受伤。一名联合国人道主义空运服务的机组人员也因此受伤。空袭发生时，在也门进行外交谈判的世界卫生组织总干事谭德塞率领的高级代表团也正在机场。

古特雷斯警告说，在数百万人需要救援时，针对红海港口和萨那机场的空袭对人道主义行动构成了严重危险。地区局势的进一步升级也持续破坏了联合国秘书长也门问题特使汉斯·格伦德贝里领导的有关政治解决也门冲突的外交调解努力。同时，他再次呼吁，立即无条件释放也门胡塞武装任意拘留的所有联合国人员和其他人员。

古特雷斯强调，必须始终尊重国际法，包括人道主义法。他呼吁所有人都应尊重和保护平民以及民用基础设施，人道主义救援人员绝不能成为攻击目标，必须始终得到尊重和保护。

也门胡塞武装26日说，以色列当天对也门首都萨那国际机场和红海沿岸的荷台达省发动空袭，造成至少4人死亡、19人受伤。同日，以色列国防军发表声明说，以军当天对包括萨那国际机场在内的也门胡塞武装多处“军事目标”实施“基于情报的打击”。

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