人民网迪拜12月27日电 （记者管克江）蓝色经济是指可持续利用海洋资源来促进经济增长、改善生计和就业，同时保护海洋生态系统健康的经济活动。中东阿拉伯地区国家被地中海、大西洋、印度洋、阿拉伯湾和红海等环绕，处在东西方海上航运的战略要冲。近年来，多个地区国家充分利用海洋资源，制定相关政策举措，推动经济多元化转型，取得积极成效。

阿联酋积极发展航运业。根据联合国贸易和发展会议的报告，阿联酋在全球30个干散货船舶和航运速度最快的经济体中排名第四，在船舶和航运绩效指数中排名第六；近日，沙特推出“国家红海可持续战略”，为红海地区发展生态旅游、渔业、可持续能源和海水淡化产业规划了蓝图。预计到2030年完工时，将建起50个酒店、1000多座住宅和1个国际机场；摩洛哥则充分利用丰富的渔业资源发展渔业。目前，摩洛哥是非洲最大的产鱼国、世界最大的沙丁鱼出口国，世界第13大产鱼国。

图为沙特红海旅游项目一景。中交四航局供图

从地中海到红海，从大西洋到波斯湾，中国同中东阿拉伯国家的海洋经济合作日益深化，众多中企为相关国家开发海洋资源、实现经济转型提供助力。

今年11月，在迪拜举行的海事标准奖颁奖典礼上，中远海运港口阿布扎比码头首次荣获2024年度中东及印度次大陆地区的最佳码头运营商大奖，体现了行业内对中远海运港口阿布扎比码头运营管理水平的高度认可。作为中阿共建“一带一路”的典范项目，中远海运阿布扎比码头自开港以来累计完成作业量超550万标准集装箱。码头的迅猛发展直接促使阿布扎比哈利法港在全球集装箱港口排名中节节攀升。2022年，哈利法港在劳氏日报的评选中排名上升10位至第47位；2023年，哈利法港在美国运输杂志的评选中排名上升6位至第38位。

中远海运港口阿布扎比码头一景。人民网记者 管克江摄

红海旅游项目的一大亮点是全部电力来自于新能源，这也是世界上第一个融合多能源互补系统的大型商业化公用设施项目。中国电建所属山东电建三公司红海项目团队介绍，他们所承建的红海公用基础设施项目也是迄今为止全球规模最大的离网储能项目。项目共有6个储能电站，由607个储能集装箱组成，共计1.3GWh，结合配套的5个光伏电站和6个内燃机电站，为红海新城24小时稳定供电，实现了绿色电力的自给自足。目前，项目已基本交付，并为进一步扩容做好准备。

中国港湾也参与了红海旅游项目的建设，主要由中交四航局实施相关岛屿的疏浚回填、海滩砂铺设、酒店桩基、栈桥浮码头等。目前项目正积极推进红海拉赫克岛永久连接线和跨海桥工程项目，并研发生产桩梁一体智能架桥机。这也将是中东地区首次应用桩梁一体智能架桥机这一重器。

工作人员在查看红海公用基础设施微电网系统。人民网记者 管克江摄

自1988年以来，中国水产有限公司在摩洛哥累计投入约3亿美元，建立了多家渔业合资公司，并配套建设了7000吨仓储能力的冷库、修船厂及配套设施。这些投资不仅为摩洛哥带来了稳定可观的外汇收入，还创造了超过1000余个长期就业岗位，极大促进了当地经济的发展。中国水产相关负责人表示，企业将以摩洛哥项目为桥梁，为推动中非进一步合作共赢贡献力量。

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