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以色列空袭也门胡塞武装造成至少4死19伤

2024年12月27日09:28 | 来源：新华网
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原标题：以色

　　新华社开罗12月26日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装26日说，以色列当天对也门首都萨那国际机场和红海沿岸的荷台达省发动空袭，造成至少4人死亡、19人受伤。

　　据胡塞武装控制的马西拉电视台报道，以色列对萨那国际机场的空袭造成3人死亡、16人受伤。空袭发生在也门航空公司一架航班降落前几分钟，导致机场工作人员和等待接机的平民发生伤亡。伤员中还包括一架联合国飞机的副机长。

　　报道说，以色列还对萨那的两座发电站进行了空袭。此外，以军对荷台达省拉斯伊萨港的空袭造成1人死亡、3人受伤。

　　世界卫生组织总干事谭德塞26日在社交媒体上发文说，萨那国际机场当天早些时候遭到空袭，当时他正准备登机离开。飞机的一名机组成员受伤，他和其他联合国同事都很安全。谭德塞还说，被毁的机场控制塔和候机室离他们只有数米远，跑道也遭到破坏，他们需要等到机场修复后才能离开。

　　以色列国防军26日发表声明说，以军当天对包括萨那国际机场在内的也门胡塞武装多处“军事目标”实施“基于情报的打击”。

(责编：贾文婷、张悦)

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