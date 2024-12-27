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普京表示对斯洛伐克作为俄乌谈判平台持开放态度

2024年12月27日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社圣彼得堡12月26日电（记者安晓萌）俄罗斯总统普京26日表示，俄方对将斯洛伐克作为俄罗斯与乌克兰谈判平台持开放态度。

　　普京当天在列宁格勒州举行的欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会会议后接受记者采访时说，斯洛伐克总理菲佐近日访问俄罗斯时表示愿将本国作为俄乌谈判的平台，俄方认为斯洛伐克持中立立场，对这一提议持开放态度。

　　普京表示，俄罗斯2025年将按计划推进特别军事行动，并致力于实现所有目标，这是“首要任务”，俄方也将努力寻求结束冲突。他说，俄方在必要时会使用“榛树”高超音速弹道导弹系统，但不急于这样做，因为这一武器威力强大，旨在解决特定问题。“榛树”导弹系统目前数量不多，但已经开始量产，将确保满足需求。

　　此外，白俄罗斯总统卢卡申科当天在参加欧亚经济委员会最高理事会会议后表示，白俄罗斯希望先部署10套“榛树”导弹系统，后续可能视情增加。

　　菲佐本月22日与普京在俄首都莫斯科举行工作会谈，就俄罗斯天然气供应以及早日和平结束乌克兰危机的可能性等问题进行了讨论。普京表示俄罗斯愿意继续向西方和斯洛伐克供应天然气。

(责编：贾文婷、张悦)

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