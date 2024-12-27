新华社圣彼得堡12月26日电（记者安晓萌）欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会会议26日在俄罗斯列宁格勒州举行，与会各方就联盟共同市场的运作等通过多项文件。

俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科和吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫等出席当天的会议，欧亚经济联盟轮值主席国亚美尼亚总理帕什尼扬以视频方式主持会议。各方总结联盟今年工作成果并讨论一体化建设问题及未来规划，通过有关欧亚经济联盟与第三方统一海关过境系统的协议、《欧亚经济联盟条约》修正案议定书、关于欧亚经济联盟内共同服务市场运作的命令，以及关于修改旨在形成欧亚经济联盟共同电力市场的措施计划的决定、关于2025年欧亚经济联盟国际活动主要方向的决定等一系列文件。

另外，欧亚经济联盟批准去年12月与伊朗签署的全面自由贸易协定生效，同时决定赋予伊朗欧亚经济联盟观察员国地位。

今年是《欧亚经济联盟条约》签署10周年。2014年5月29日，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国签署《欧亚经济联盟条约》。欧亚经济联盟2015年1月1日正式启动，现成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。2025年1月1日，白俄罗斯将接替亚美尼亚，担任欧亚经济联盟2025年轮值主席国。

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