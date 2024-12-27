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巴拿马总统：巴拿马运河主权不容谈判 不给美国船只单独降价

2024年12月27日09:21 | 来源：新华网
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　　新华社巴拿马城12月26日电（记者陈昊佺）巴拿马总统穆利诺26日说，巴拿马运河主权属于巴拿马，绝不存在任何重新谈判的余地。巴拿马运河如今由巴拿马人自主管理，通行费标准制定程序公开透明，不会给美国船只单独降价。

　　穆利诺在记者会上回答新华社记者提问时表示，美国在控制巴拿马运河时给予巴拿马的经济补偿微乎其微。巴拿马人付出了数代人的努力才成功收回运河主权，美国当选总统特朗普关于“收回”巴拿马运河的言论无视历史事实。

　　穆利诺认为，特朗普发表相关言论纯粹是出自“地缘政治的恐惧”。他指出，巴拿马运河如今由巴拿马人自主管理。

　　穆利诺还提醒特朗普，巴拿马运河与美国经济紧密相连，保障运河正常运行对美国进出口贸易至关重要。他强调，巴拿马运河通行费标准制定程序公开透明，不会给美国船只单独降价。

　　特朗普近日多次声称运河是“美国重要国家资产”，威胁美国将“收回”巴拿马运河。穆利诺22日就此发表声明回应说，巴拿马运河及其毗邻区域永远属于巴拿马，巴拿马的主权和独立不容谈判。哥伦比亚、智利、墨西哥、委内瑞拉等拉美多国随后纷纷表态，支持巴拿马捍卫运河主权。

(责编：贾文婷、张悦)

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