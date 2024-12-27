新华社东京12月26日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）26日说，调查显示，主引擎点火滞后是日本小型登月探测器SLIM今年1月在月球表面“倒栽葱”着陆的原因。

在JAXA当天召开的SLIM项目说明会上，项目负责人坂井真一郎说，调查表明，SLIM在月面着陆前，两个主引擎中的一个点火滞后了约1秒，使供给该主引擎的燃料未能正常燃烧并滞留在主引擎内。随后当该主引擎点火后，其中的燃料全部被点燃，产生的巨大冲击力导致该主引擎喷嘴断裂脱落，进而使其丧失大部分推力。

SLIM于东京时间1月20日实现了在月球表面误差100米以内的精准着陆，但最终呈“倒栽葱”姿态着陆，JAXA验证“两阶段着陆法”的目标没有实现。

“倒栽葱”着陆导致SLIM搭载的太阳能电池板无法正常发电。不过随着太阳光照射角度的变化，SLIM反复启动和休眠，成功在月球上度过了三个月夜（一个月夜约为地球上的两周）。后因多次联系未果，团队于8月下旬终止了该项目。在此期间，探测器拍摄到了一些月表岩石图像，探测到月表存在橄榄石等，有望为研究月球起源和化学组成提供线索。

(责编：贾文婷、张悦)