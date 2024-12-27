打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本公布登月探测器“倒栽葱”着陆原因

2024年12月27日09:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京12月26日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）26日说，调查显示，主引擎点火滞后是日本小型登月探测器SLIM今年1月在月球表面“倒栽葱”着陆的原因。

　　在JAXA当天召开的SLIM项目说明会上，项目负责人坂井真一郎说，调查表明，SLIM在月面着陆前，两个主引擎中的一个点火滞后了约1秒，使供给该主引擎的燃料未能正常燃烧并滞留在主引擎内。随后当该主引擎点火后，其中的燃料全部被点燃，产生的巨大冲击力导致该主引擎喷嘴断裂脱落，进而使其丧失大部分推力。

　　SLIM于东京时间1月20日实现了在月球表面误差100米以内的精准着陆，但最终呈“倒栽葱”姿态着陆，JAXA验证“两阶段着陆法”的目标没有实现。

　　“倒栽葱”着陆导致SLIM搭载的太阳能电池板无法正常发电。不过随着太阳光照射角度的变化，SLIM反复启动和休眠，成功在月球上度过了三个月夜（一个月夜约为地球上的两周）。后因多次联系未果，团队于8月下旬终止了该项目。在此期间，探测器拍摄到了一些月表岩石图像，探测到月表存在橄榄石等，有望为研究月球起源和化学组成提供线索。

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部