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2024“全球南方”：团结自强谋发展（2024·年终圆桌谈）

本报记者 贾平凡 彭训文
2024年12月27日09:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图①：日前，“新上海”轮经过23天的航行，从秘鲁钱凯港抵达上海洋山港。
　　王 初摄（人民视觉）
　　图②：在布隆迪布班扎省吉汉加县，当地农户在稻田里给杂交水稻脱粒。
　　新华社记者 韩 旭摄
　　图③：在日照职业技术学院智慧建造中心，建筑工程系老师希晓萌（右二）在指导加纳学生进行建筑CAD绘图。
　　新华社记者 郭绪雷摄
　　图④：学生在喀麦隆亚巴西农业职业技术中学上拖拉机实践课。
　　科普索摄（新华社发）
　　图⑤：来自俄罗斯的参展商在中国陕西杨凌农高会展台进行直播。
　　新华社记者 张博文摄
　　图⑥：一名非洲记者（左一）在2024年中非合作论坛峰会新闻中心同智能语音机器人互动。
　　新华社记者 李 贺摄
　　制图：高 乔

　　北京大学南南合作与发展学院教授、全球伙伴关系主任 周咏梅

　　“全球南方”经贸合作研究中心研究员、巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席 泽米尔·阿万

　　巴西瓦加斯基金会法学院教授、巴西—中国研究中心主任 埃万德罗·卡瓦略（高文勇）

　　中国人民大学国际关系学院教授、国际发展研究所所长 崔守军

　　印度索梅亚大学国际关系系中国研究中心副教授 沙海丽

　　2024年，在国际舞台上，“全球南方”的力量更壮大，声音更响亮。这一年，在复杂多变的国际形势中，“全球南方”国家坚持独立自主、团结协作，在振兴之路上并肩奋斗、砥砺前行，走在推动构建人类命运共同体的前列。

　　“全球南方”群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，“全球南方”占世界经济比重已提升到40%以上，在促进世界和平、维护公道正义、合作应对全球性挑战方面发挥着越来越重要作用，是当今世界的稳定、向善、进步力量。

　　近日，本报采访中外多位国际问题专家，请他们解读2024年“全球南方”不断团结自强、促进全球发展、推动国际合作的积极表现。

　　

　　从全球治理被动参与者转变为重要推动者

　　● 周咏梅：全球南方国家正逐渐在政治与经济等领域发出更大声量。

　　● 崔守军：随着全球南方国家连续成为G20轮值主席国，“全球南方”迎来了塑造全球议程、推动发展中国家优先事项的机遇期。

　　2024年，“全球南方”有哪些亮眼表现？给全球治理带来哪些积极影响？站在岁末回望，一些重大国际事件标注了“全球南方”携手前行的高光时刻。

　　两大多边组织“扩容”令人印象深刻：一是自2024年1月1日起，金砖国家接纳埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋和沙特阿拉伯为该组织正式成员，实现了从“金砖+”模式到成员扩容的实质性进展；二是非盟首次以第二十一个成员的身份参加二十国集团（G20）领导人第十九次峰会。

　　扩员后，金砖国家人口约占全球人口的47%，GDP占到全球总产值的约30%，贸易占全球贸易的1/5。国际货币基金组织今年10月预测称，未来5年全球经济的增长引擎将从G7转向“金砖”。巴西《论坛》杂志网站报道称，2024年，金砖国家预计将引领全球经济增长。全球经济重心继续向“全球南方”倾斜。

　　肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，非盟成为G20成员有利于实现更加公平和可持续的全球发展。路透社报道称，为了给予“全球南方”更多发言权，二十国集团（G20）领导人第十九次峰会讨论了减少贫困、支持发展中国家和改革全球机构的提议。

　　崔守军说，随着全球南方国家连续成为G20轮值主席国，“全球南方”迎来了塑造全球议程、推动发展中国家优先事项的机遇期。

　　乌干达发展观察中心政策与发展负责人、高级研究员恩南达·基齐托表示，印度尼西亚、印度和巴西作为G20峰会的“东道主”，均展现出对可持续发展、经济韧性和包容性增长的坚定承诺，与众多发展中国家的需求不谋而合。通过优先聚焦粮食安全、气候融资、技术公平获取和债务减免等议题，G20有望更有效地解决“全球南方”面临的具体挑战。

　　崔守军分析，2024年，“全球南方”力量更加壮大。从中阿、中非、中拉合作亮点纷呈，到扩员后的“大金砖”峰会、亚太经合组织领导人非正式会议相继在俄罗斯、秘鲁召开，再到二十国集团（G20）领导人第十九次峰会在巴西举行，新兴市场国家和发展中国家团结合作的“南方力量”正不断汇聚。“全球南方”正从全球治理被动参与者转变为重要推动者。

　　“面对经济全球化遭遇逆流、地缘政治冲突加剧、南北发展鸿沟扩大、气候变化、发展合作动能不足等严峻问题，全球南方国家日益团结起来，正逐渐在政治与经济等领域发出更大声量。”周咏梅表示，过去一年，“全球南方”在世界经济和全球贸易中的占比持续上升。值得注意的是，“全球南方”更加注重科技创新，拥有一些全球领先的技术，例如可再生能源、人工智能、电动车等。

　　

　　“全球南方”的崛起是一种不可阻挡的客观现实和不断演进的历史潮流

　　● 高文勇：对全球南方国家而言，经济和社会发展是最重要的任务。

　　● 泽米尔：“全球南方”内部的合作促进了创新和自力更生。

　　“全球南方”为何能在国际舞台上发出巨大声量？

　　“全球南方”这一概念可以追溯到1969年，最早由美国左翼政治活动家卡尔·奥格尔斯比率先使用。根据联合国2023年的划分标准，在联合国的193个会员国中，目前有36个国家被认定为“发达国家”，全部位于欧洲、北美和亚太沿海发达区域；其余的国家皆被认定为“发展中国家”“转型国家”或“新兴经济体国家”，全部位于亚洲、非洲和拉丁美洲及加勒比地区。

　　沙海丽表示，“全球南方”拥有相似的历史境遇，面临共同的发展问题。这些国家大多是西方列强的前殖民地，仍在努力解决联合国安理会等国际组织和世界银行、国际货币基金组织等布雷顿森林体系机构中代表性不足的问题。

　　“‘全球南方’并非单纯的地理概念或经济概念，而是新兴市场国家和发展中国家基于相似历史境遇、现实发展阶段、共同发展目标、相同政治诉求而形成的身份认同。”周咏梅说，在全球治理中，“全球南方”一方面继续推动传统多边机构的“发言权改革”，另一方面也通过新兴多边组织积极促进全球发展，比如金砖国家牵头的新开发银行、中国牵头的共建“一带一路”倡议及中非合作论坛等。

　　“‘全球南方’的崛起是一种不可阻挡的客观现实和不断演进的历史潮流。”崔守军表示，“全球南方”具有鲜明的非西方、反霸权、谋发展、求正义的共性，有利于凝聚新兴经济体和广大发展中国家的群体性力量，推动构建和平、安全与稳定的世界格局。

　　“全球南方”兴起与其经济实力持续提升有很大关系。一组数字最有说服力：“全球南方”过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%，过去40年国内生产总值的全球占比从24%增至40%以上。

　　联合国贸发会议副秘书长佩德罗·曼努埃尔·马雷诺表示，当前，南南贸易总额已超过南北贸易，在世界贸易投资和发展中的作用及影响力不断提高。

　　高文勇认为，对全球南方国家而言，经济和社会发展是最重要的任务，也是各国之间合作最关键的议题。“全球南方”人民渴望更美好的世界和更美好的生活，期待提升经济、安全和健康水平，创造更好的就业环境。因此，全球南方国家反对战争、冲突和保护主义，坚定支持多边主义和合作对话。

　　泽米尔说，2024年，“全球南方”内部的合作促进了创新和自力更生。无论是在可再生能源、医疗保健还是教育领域，全球南方国家不仅强调通过共享知识和资源应对共同挑战，还强调通过合作而非竞争来重塑全球治理。

　　

　　“全球南方”助推世界形成一个更具包容性、反映更多国家利益的国际秩序

　　● 崔守军：“全球南方”致力于和平解决国际争端，推动“合作式多极”秩序而非“胁迫性单极”秩序的发展。

　　● 泽米尔：全球南方国家正在成为全球可再生能源、数字金融和负担得起的医疗保健等领域发展的关键一环。

　　日前，乌克兰危机“和平之友”小组在美国纽约再次举行会议，中国、巴西、阿尔及利亚、南非、土耳其等17个全球南方国家代表与会。会后发表了新闻稿，积极评价9月部长级会议及联合公报，强调联合公报是全球南方国家首次在乌克兰问题上集体发声。

　　崔守军说，“全球南方”的崛起带来国际权力结构的重大变化，正推动全球治理体系的深度调整和变革。其中，在政治和安全领域，“全球南方”致力于和平解决国际争端，推动“合作式多极”秩序而非“胁迫性单极”秩序的发展。

　　高文勇认为，通过倡导不结盟和多边合作，“全球南方”助推世界形成一个更具包容性、可以反映更多国家利益的国际秩序。“全球南方”日益增长的影响力有助于平衡西方大国在联合国、国际货币基金组织和世界银行等机构中的传统主导地位。此外，“全球南方”重点关注减贫、气候变化和可持续发展等问题，倡导公平的解决方案，对全球共同发展至关重要。

　　2024年，非洲各国加快大陆自贸区建设步伐，已有约30个国家启动了自贸区协议相关工作，非洲内部贸易额有望从2023年的1922亿美元大幅增长至2030年的5200亿美元。非洲开发银行预测，非洲2024年经济增速将回升至3.7%，高于全球平均水平3.2%。

　　“‘全球南方’的未来充满希望。”泽米尔表示，一个令人振奋的趋势是发展中国家之间日益加速的经济一体化进程。例如，非洲大陆自由贸易区等多边机制正在创造更大的市场。另一个趋势是技术创新激增，加快了全球南方国家的工业化进程。全球南方国家正在成为全球可再生能源、数字金融和负担得起的医疗保健等领域发展的关键一环。

　　当前，全球治理体系明显滞后于国际力量对比新变化，南北差距、数字鸿沟等问题仍未得到有效解决。

　　周咏梅说，未来，新兴经济体和发展中国家将重点关注两个关键领域：一是加强南南合作，深化贸易、教育和技术方面的联系，共同扩大“全球南方”在全球舞台上的影响；二是推动全球改革，继续提升“全球南方”在联合国、世贸组织和国际货币基金组织等机构中的公平代表权。

　　崔守军表示，南南合作覆盖领域将进一步拓宽和深化，尤其是在数字经济、绿色能源、大数据、人工智能等新兴领域。这将为全球南方国家提供更多发展机会，推动“全球南方”整体经济和社会进步。

　　

　　中国为全球南方国家共同发展和团结合作注入强劲动力

　　● 沙海丽：中国以实际行动助力“全球南方”发展振兴，推动合作共赢。

　　● 泽米尔：中国对“全球南方”团结与发展的承诺是希望的灯塔，也是促进全球共同发展的典范。

　　中国是“全球南方”的一员。2024年，中国参与了中非合作论坛、亚洲合作对话、上海合作组织、金砖国家、亚太经济合作组织、二十国集团等涉及“全球南方”成员的合作机制的活动，提出多项重要主张和对策，为全球南方国家共同发展和团结合作注入强劲动力。

　　中国对“全球南方”的支持一直体现在实实在在的行动中：中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，建立中国—东盟合作机制、中非合作论坛、中拉论坛、中阿论坛等“1+N”南南多边合作平台，创设总额为40亿美元的“全球发展和南南合作基金”，在埃塞俄比亚、巴基斯坦等近60个国家实施130多个项目，涵盖减贫、粮食安全、气候变化等领域，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作，携手各方构建发展共同体……

　　自今年12月1日起，中国对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，中国的零关税举措助力“全球南方”减贫进程，切实推动“全球南方”加速迈向现代化。

　　沙海丽认为，中国以实际行动助力“全球南方”发展振兴，推动合作共赢。中国还通过支持更多的“全球南方”成员参与金砖国家和上海合作组织等，推动“全球南方”能够更好地专注于安全和发展。这反过来又成为增强“全球南方”经贸发展的动力。

　　埃菲社认为，在世界面临地缘政治冲突、经济危机和不确定性等复杂挑战之际，中国展示了追求与“全球南方”团结一致的意愿。中国是一个可靠的合作伙伴，并将继续与全球南方国家构建密切的合作关系。

　　崔守军说，中国在推动“全球南方”合作与发展过程中发挥重要作用。通过共建“一带一路”、南南合作基金、绿色发展倡议等平台，中国为全球南方国家提供了丰富的支持，帮助其提升经济发展能力、应对气候变化、实现科技创新等。

　　泽米尔说，中国对“全球南方”团结与发展的承诺是希望的灯塔，也是促进全球共同发展的典范。中国倡导减免最不发达国家的债务，为陷入困境的经济体提供了复苏和增长急需的喘息空间。中国的独特之处在于其注重合作共赢，搭建能够提升所有参与者的伙伴关系。

(责编：贾文婷、张悦)

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