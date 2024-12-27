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综合消息丨韩最大在野党发起弹劾韩德洙 尹锡悦第三次被传唤

2024年12月27日09:08 | 来源：新华网
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　　新华社首尔12月26日电（记者冯亚松 陆睿）韩国最大在野党共同民主党26日提请国会处理针对代行总统职权的国务总理韩德洙的弹劾动议案。韩国“共同调查本部”当天传唤总统尹锡悦，要求其到案接受调查。

　　在26日下午举行的国会全体会议上，共同民主党就韩德洙弹劾动议案作报告。共同民主党院内代表朴赞大表示，将推动国会27日表决这一弹劾动议案。

　　当天的国会全体会议还表决通过了3名宪法法院法官的任命案。按照相关程序，国会通过宪法法院法官任命案后，需由目前代行总统职权的国务总理韩德洙正式任命。韩德洙当天稍早时候表态称，任命宪法法院法官一事应首先由朝野政党达成一致，否则他将暂缓任命。共同民主党曾多次表示，如果韩德洙不任命宪法法院法官，将考虑对其发起弹劾。

　　此外，韩国“共同调查本部”26日传唤尹锡悦，要求尹锡悦于当地时间29日10时前到案接受调查。这是韩国国会弹劾尹锡悦后，“共同调查本部”第三次传唤尹锡悦。

　　本月16日，由韩国警察厅、高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）和国防部联合设立的“共同调查本部”要求尹锡悦18日到案接受调查，但尹锡悦方面拒收传唤通知。20日，“共同调查本部”以涉嫌内乱、滥用职权为由，要求尹锡悦于当地时间25日10时到案接受调查，但尹锡悦25日再次拒绝。

(责编：贾文婷、张悦)

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