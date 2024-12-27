新华社东京12月26日电（记者李子越）日本政坛2024年发生巨变。老牌执政党自由民主党受“黑金”丑闻打击，在国会众议院选举中遭重挫，沦为少数派执政党，首相石破茂领导的“跛脚”内阁面临重大考验，难像之前那样凭借议席优势强推政策。

外交方面，美国当选总统唐纳德·特朗普即将上任，日本舆论担忧美方贸易保护主义政策以及要求日本增加防卫费等问题掣肘日美关系发展，日美同盟面临新的挑战。

11月11日，日本首相石破茂（前排中）在日本东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

“独大”格局被打破

在10月27日举行的众议院选举中，自民党在465个议席中仅获得191席，远少于选前的247席，创近15年来新低；执政盟友公明党相比选前丢失8席，仅获24席；最大在野党立宪民主党的议席则增加50席至148席。自民、公明两党执政联盟虽然议席数最多，但未达总议席半数，沦为少数派执政党。

自民党在日本政坛“独大”格局被打破，最直接的影响是自公执政联盟在众议院的控制力大幅削弱。执政联盟不得不将新一届众议院17个常任委员会中的7个委员长职位拱手让给在野党，包括主导预算审议的预算委员长。这是这一重要职位时隔30年再度由在野党掌控。在山口大学名誉教授纐缬厚看来，这一重大变化意味着日本政治今后将在执政党与在野党的相互制衡与妥协中发展。

这是11月11日在日本东京拍摄的日本国会众议院会议现场。新华社记者张笑宇摄

在新一届众议院中，自公执政联盟与在野党围绕政治改革、预算案、经济对策等议题激烈交锋。《朝日新闻》在报道中称，石破茂在国会论战中一方面展现认真探讨姿态，另一方面却很少触及具体结论，有时甚至闪烁其词，反映了少数派执政党领袖难以发挥主导权的困境。

庆应义塾大学经济学教授土居丈朗指出，在物价飙升、民众生活压力加剧背景下，民众对政府和老牌政党的信任感下降，新兴政党成功利用了这些不满情绪。在众议院选举中，组建历史相对较短的国民民主党所获议席数由7席大幅增至28席，成为第三大在野党。在前两大在野党与自公执政联盟矛盾尖锐的情况下，国民民主党成为执政联盟需要拉拢的关键力量。

信任危机难化解

“黑金”丑闻令2024年日本政局生变。2023年11月，自民党多个派阀被曝向所属国会议员下达出售政治筹款派对券的“销售指标”，如果超额完成，多筹集的资金将以“回扣”形式返还议员。

9月12日，在日本东京，9名自民党总裁选举候选人依次在自民党总部发表政见演讲。新华社记者岳晨星摄

为尽可能减少丑闻不利影响，2024年1月，时任自民党总裁、首相岸田文雄“断臂求生”，带头解散自己常年担任会长的“岸田派”，并带动“安倍派”“二阶派”等派阀解散。9月底至10月初，石破茂当选自民党总裁并接任日本首相，随后迅速解散众议院举行大选。针对涉“黑金”丑闻议员，他起初决定取消其中6人作为自民党“公认候选人”的参选资格，之后迫于舆论压力增至12人。然而在选举前夕，日媒曝出失去自民党公开支持的候选人实际上仍获得与“公认候选人”金额相同的竞选资金。尽管自民党高层迅速出面辩解，但此事影响恶劣，多家日媒认为这是自民党在众议院选举中遭重创的重要原因。

11月11日，日本首相石破茂在日本东京首相官邸出席记者会。新华社发（Pool图片，太田洁摄）

一年来，受丑闻拖累，自民党支持率持续下滑，在多次众参议员补选中失利，加之在众议院选举中惨败，给人以在野党将能“翻身”之感。不过，众议院选举后一组民意调查数据颇引人深思。《朝日新闻》11月初的民调显示，尽管石破茂内阁的支持率从一个月前刚组阁时的46%下跌至34%，但61%的人认为他不必辞职，远超24%的持相反看法者。这反映出民众对待朝野政党的复杂心态：一方面对长期执政的自民党失望，另一方面对在野党执政能力缺乏信心。

2023年11月15日，人们走过日本东京涩谷车站前的十字路口。新华社记者张笑宇摄

值得注意的是，这次众议院选举投票率仅为53.85%，比三年前下降逾两个百分点。统计数据显示，近年来，日本年轻人投票率最低，远不及老年人。年轻人不投票的理由中，最多的是“无法信任政治家”。对朝野各党而言，相比党派之争，如何重获民众信任或许才是更重要的事情。

日美关系遇挑战

特朗普再次当选总统也给自公执政联盟在外交和经济等方面带来不确定性。据记者观察，虽然日本政府未像八年前那样全部押注美国民主党籍总统候选人，但自特朗普胜选以来，悲观论调一直在日本弥漫。

首先，日本政府和社会担忧特朗普上台后力推贸易保护主义政策。多家日媒预测，特朗普在第二任期很可能采取更激进的关税政策，对依赖美国市场的日本企业而言是重大挑战。

这是2月6日在美国加利福尼亚州伯灵格姆市拍摄的一家本田汽车销售店。新华社发（李建国摄）

许多日本汽车制造商基于《美国-墨西哥-加拿大协定》框架在墨西哥设厂，发挥当地廉价劳动力优势，把产品出口至美国。然而，特朗普已宣布将在上任首日即对从墨西哥和加拿大进入美国市场的所有产品加征25%关税，这将导致日本车企失去现地生产优势，而重新配置供应链将对日本车企造成严重冲击。此外，日本还可能成为被直接加征关税的对象。

日媒指出，在特朗普上一个总统任期，日本时任首相安倍晋三与特朗普的良好私交对稳住日美经贸关系发挥了一定作用，而石破茂能否复制“安倍-特朗普式关系”是未知数。日本经济界人士对两人能在多大程度上建立私交以及这种关系能在多大程度上促进两国经贸关系发展并不乐观。

这是2023年11月25日在日本冲绳美军普天间基地驻留的“鱼鹰”运输机（资料照片）。新华社记者冯武勇摄

其次，特朗普可能继续要求日本增加防卫费。岸田文雄任首相期间提出从2023财年起逐步增加防卫费，到2027财年实现防卫费占国内生产总值2%。据日本政府估算，日本防卫费自2027财年起将面临数万亿日元缺口，除了调整政府支出等方式，政府还提出以提高法人税、所得税及烟草税来填补缺口。不过，由于遭到强烈反对，增税措施暂未启动，执政联盟中近期甚至还出现要求进一步推迟增税的声音。

特朗普奉行“美国优先”，向来强调本国利益最大化。鉴于他第一任期内要求日本大幅增加所分摊的驻日美军费用，他上任后很可能会再次“狮子大开口”。如此一来，日本可能面临数额更大的防卫费缺口，被推迟的增税措施或被迫施行。

日本第一生命经济研究所经济学家熊野英生认为，如果为维持日美同盟关系而增税，可能引发日本民众对美国的强烈反感，将成为日本外交的最大隐患。

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