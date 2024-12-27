2024年10月24日在俄罗斯喀山拍摄的金砖峰会标识和国旗。（新华社记者 李学仁 摄）

金砖大家庭又将迎来新伙伴！自2025年1月1日起，印度尼西亚、马来西亚、泰国、白俄罗斯、玻利维亚、古巴、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、乌干达9个国家将成为金砖伙伴国。这是继去年实现历史性扩员后，金砖发展进程的又一个重要进展。在当前世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延的背景下，金砖大家庭迎来新伙伴，将进一步提升“全球南方”国家在全球治理中的代表性和发言权，汇聚团结合作的“南方力量”。

秉承“金砖精神”，“大金砖合作”不断深化。在“开放包容、合作共赢”的金砖精神指引下，金砖组织推动了“金砖+”合作模式，吸纳新成员、汇聚全球南方联合自强的团结潮流。2024年1月，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚正式参与金砖国家合作，金砖成员国数量由5个增加到10个，实现历史性扩员，本次新增的9个伙伴国更是金砖发展进程的又一个重要进展。金砖国家“朋友圈”越扩越大、“大金砖合作”不断深化，标志着金砖精神在世界范围内认可度上升，也标志着推动全球化纵深发展是广大“全球南方”国家的共同愿望。美国《外交政策》杂志网站曾刊文称，作为全球最具影响力和标志性的南南合作平台，金砖国家合作机制的发展演进，已成为“全球南方”国家实力崛起、世界格局重构的缩影。

“全球南方”为发展而起，因发展而兴。回首2024年，包括金砖国家在内，“南方力量”持续凝聚、“南方贡献”不断加大。在环境保护方面，“全球南方”国家在实现全球净零排放目标和全球绿色低碳发展中发挥核心作用、在绿色技术创新方面取得重大突破，为实现全球生态安全和人类共同福祉贡献“南方力量”；在经济发展方面，“全球南方”国家占世界经济的比重已超过40%，并在全球经济复苏乏力的背景下展现发展韧性，成为全球经济复苏和可持续发展的重要力量。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘预计，“未来5年，世界国内生产总值将增长55万亿美元，其中70%来自‘全球南方’”。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫认为，俄罗斯、中国及“全球南方”大多数国家拥有共同价值观，有助于给世界带来新的经济发展和新的经济结构。

中国始终是“全球南方”重要成员，始终致力于推动“全球南方”团结振兴。近年来，中国积极推动“全球南方开放包容合作倡议”“全球南方合作八项举措”“全球发展倡议”为全球发展注入新动能、为南南合作谱写新篇章。中国还通过举办广交会、进博会、消博会、服贸会等展会矩阵为“全球南方”国家提供了展现自己国家文化的窗口，让越来越多“全球南方”国家分享中国发展机遇。作为此次加入的金砖国家伙伴国之一，玻利维亚驻华大使乌戈·西莱斯此前在接受海外网采访时曾表示，“进博会能促进交易，是一扇机会之窗。进博会的举办为‘全球南方’国家提供了机会，使相关国家能够向中国这个巨大的市场出口产品。”无论国际形势如何变化，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”，支持更多“全球南方”国家以正式成员、伙伴国、“金砖+”等形式加入金砖事业，汇聚“全球南方”磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。墨西哥联邦参议院亚太委员会主席、墨执政党国家复兴运动党前主席波列文斯基评价称，全球南方的理念在世界上越来越受到广泛认同，而中国正在通过实践将理念转化为现实。中国以共建“一带一路”合作项目支持拉美发展振兴，让全球南方理念落地，促进全球南方国家之间相互尊重了解，共同进步，推动不同文明交流互鉴，维护多边主义。

“全球南方”大踏步走上历史舞台，是世界大变局的鲜明标志，也是人类文明进程中史无前例的壮举。中国始终是“全球南方”的重要成员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。展望未来，中方愿同包括金砖国家在内的“全球南方”一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界。（海外网评论员）

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