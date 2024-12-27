人民网曼谷12月27日电 （记者简承渊）12月26日，泰国总理佩通坦与泰国国家警察总署署长吉迪拉在“2025年新年献礼”活动上共同宣布2025年国家警察总署五大新举措切实保障游客及泰国民众安全出行。

据介绍，2025年泰国国家警察总署五大举措重点：

一是推出“Cyber Check（网络安全审查）应用软件”，为网络安全保驾护航。该应用软件基于国家警察总署线上报案系统的数据库资源，能够帮助用户审查过滤陌生与诈骗电话，用户能够在转帐前使用该应用程序核查银行账户安全性。

二是推出“Thailand Tourist Police（泰国旅游警察）应用软件”，提高游客紧急事件接警效率。通过该应用软件，游客能够安全获取泰国旅游信息，遇到紧急情况时能够及时与旅游警察取得联系，进行报案，同时也能够通过在线位置共享获取及时帮助。

三是协同整合“1155热线”游客案件接警管理系统与游客问题解决协调综合中心。游客如遇紧急情况或需要报案，可通过旅游警察热线1155与警方取得联系。

四是推出“芭提雅住宿特别折扣”项目，实现警民共享福利。该项目为警察及民众提供实惠的住宿优惠。

五是全国205个公路休息站在特定的时间段免费开放。这些站点不仅设有休息区，还提供露营场地等服务，全程免费，不收取任何费用。

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