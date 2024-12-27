8月9日，中国海军“和平方舟”号医院船抵靠莫桑比克马普托港。

桂心骅摄（新华社发）

8月14日，在卢旺达南方省胡耶区的中国援卢旺达农业技术示范中心，中国水稻专家指导当地稻农进行秧苗移栽。

新华社记者 韩 旭摄

10月3日，在联合国驻南苏丹特派团中国营区内举行的授勋仪式上，中国第十批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营官兵走过检阅区。

贾方文摄（影像中国）

11月12日，《摆脱贫困》葡萄牙文版首发式暨中巴治国理政研讨会在巴西里约热内卢举行。

巴西卢拉学会供图

1月29日，沙特阿拉伯利雅得苏尔坦亲王大学孔子学院龙年春节活动上，该校学生展示中国书法作品。

新华社记者 王海洲摄

8月29日，在北京国家会议中心附近拍摄的2024年中非合作论坛北京峰会标识。

新华社记者 任 超摄

9月8日，观众参观在福建厦门国际会展中心举行的2024金砖国家新工业革命展。

张 斌摄（影像中国）

9月5日，2024年中非合作论坛北京峰会开幕式现场，中外嘉宾起立鼓掌。

本报记者 张武军摄

7月26日，运送集装箱的货车从中国—上海合作组织地方经贸合作示范区多式联运中心中铁联集青岛中心站驶出。

新华社记者 李紫恒摄

3月12日，一列火车行驶在匈塞铁路塞尔维亚境内贝诺段诺维萨德多瑙河大桥上。

任卫云摄（新华社发）

5月3日，匈牙利布达佩斯匈中双语学校的学生展示自己的美术作品。

新华社记者 赵丁喆摄

4月12日，2024巴黎书展中国图书展区一角。

新华社记者 高 静摄

6月11日，当地学员在哈萨克斯坦首家鲁班工坊汽车维修技术实训区实操训练。

本报记者 王 芳摄

6月14日，“健康快车塔吉克斯坦光明行”活动现场，中方医生正在为塔吉克斯坦患者进行检查。

托西尔江·萨伊多夫摄

秘鲁钱凯港俯瞰图。

丘 艳摄





2024年，元首外交书写恢弘新篇章，引领和平发展、合作共赢的时代潮流。习近平主席出席中阿合作论坛、和平共处五项原则发表70周年纪念大会、中非合作论坛北京峰会三大主场外交，开展欧洲之行、中亚之行、金砖之行、拉美之行四次重要出访，参加一系列多边峰会，以大党大国领袖的全球视野、宽广胸襟和天下情怀，同各国领导人及政要深入战略沟通，不断扩大各方利益的汇合点，倡导国际社会加强团结合作，推动国际社会共同应对各种全球挑战，必将对人类文明的进步发展产生积极深远影响。

中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式

五大合作格局

更富活力的创新驱动格局

更具规模的投资金融格局

更加立体的能源合作格局

更为平衡的经贸互惠格局

更广维度的人文交流格局

面对更加多元的世界，对话多一分、对抗就少一分，包容多一点、隔阂就少一点。和平、真知、诚信、包容是中阿人民共同追求。

——5月30日，习近平主席出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话

和平共处五项原则发表70周年纪念大会

设立“全球南方”研究中心

未来5年向“全球南方”国家

提供1000个“和平共处五项原则卓越奖学金”名额

提供10万个研修培训名额

共同设立落实全球发展倡议三方合作示范中心

续设南南及三方合作基金

同更多“全球南方”国家商谈自由贸易安排

从现在起至2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超8万亿美元

构建人类命运共同体理念与和平共处五项原则一脉相承，都根植于亲仁善邻、讲信修睦、协和万邦的中华优秀传统文化，都彰显了中国外交自信自立、坚持正义、扶弱扬善的精神风骨，都体现了中国共产党人为人类作出新的更大贡献的世界情怀，都展现了中国坚持走和平发展道路的坚定决心，是新形势下对和平共处五项原则最好的传承、弘扬、升华。

——6月28日，习近平主席出席和平共处五项原则发表70周年纪念大会并发表重要讲话

中非合作论坛北京峰会

十大伙伴行动

文明互鉴伙伴行动

贸易繁荣伙伴行动

产业链合作伙伴行动

互联互通伙伴行动

发展合作伙伴行动

卫生健康伙伴行动

兴农惠民伙伴行动

人文交流伙伴行动

绿色发展伙伴行动

安全共筑伙伴行动

非洲有句谚语“同路人才是真朋友”。现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。让我们凝聚起28亿多中非人民的磅礴力量，在现代化征程上携手同行，以中非现代化助力全球南方现代化，绘就人类发展史上崭新画卷，共同推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景！

——9月5日，习近平主席出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话

欧洲之行

中法作为两个有独立自主精神的大国，在历史长河的每一次相遇都能迸发出巨大能量，影响世界行进方向。

——5月5日，习近平主席在法国媒体发表署名文章

新时代中塞命运共同体是中塞铁杆友谊的升华，也代表了双方共同的价值理念和目标追求，即共谋发展、合作共赢、彼此成就，这是中塞两国以及世界上所有坚持独立自主、追求和平和发展国家的共同愿景。

——5月8日，习近平主席同塞尔维亚总统武契奇举行会谈

新时代新征程上，中方期待同匈牙利朋友续写友好新故事，绘就合作新篇章，共同开辟属于两国人民的美好未来。

——5月8日，习近平主席在匈牙利媒体发表署名文章

中亚之行

中哈关系根植于绵延千年的古丝绸之路，又经过建交32年互利合作的积淀，已经达到永久全面战略伙伴关系的高水平，世代友好、高度互信、休戚与共成为中哈合作的主旋律。

——7月3日，习近平主席同哈萨克斯坦总统托卡耶夫共见记者

当前，世界百年变局加速演进，人类社会又一次站在历史的十字路口。上海合作组织站在历史正确一边，站在公平正义一边，对世界至关重要。

——7月4日，习近平主席出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议

建交32年来，中塔关系持续快速健康发展，实现了从睦邻友好到战略伙伴关系，再到全面战略伙伴关系的飞跃，成为邻国间关系的典范。

——7月4日，习近平主席抵达塔吉克斯坦杜尚别国际机场发表书面讲话

金砖之行

“和平金砖”，做共同安全的维护者

“创新金砖”，做高质量发展的先行者

“绿色金砖”，做可持续发展的践行者

“公正金砖”，做全球治理体系改革的引领者

“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者

时代的风浪越大，我们越要勇立潮头，以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋，把金砖打造成促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。

——10月23日，习近平主席出席金砖国家领导人第十六次会晤并发表重要讲话

拉美之行

让人民过上更美好生活是我们两国的共同追求。我们要弘扬中秘传统友谊，拓展深化各领域互利合作，赋予其新时代的内涵。

——11月14日，习近平主席在秘鲁媒体发表署名文章

放眼未来，亚太要继续做推动经济全球化的火车头。我们要守正创新，擦亮开放亚太、包容亚太的金字招牌，打造绿色亚太、数字亚太的新招牌，推动构建亚太命运共同体，打造亚太发展的下一个“黄金三十年”。

——11月15日，习近平主席向亚太经合组织工商领导人峰会发表书面演讲

作为东西半球两大发展中国家和金砖国家重要成员，中巴两国要更加紧密地团结在一起，勇做“破风者”和“逐浪者”，并肩开辟新航道，携手驶向属于两国人民以及人类更加美好的未来。

——11月17日，习近平主席在巴西媒体发表署名文章

当今世界百年变局加速演进，人类发展面临的机遇和挑战前所未有。作为世界主要大国领导人，我们应该不畏浮云遮望眼，秉持命运共同体意识，扛起历史责任，展现历史主动，推动历史进步。

——11月18日，习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会并发表重要讲话

《 人民日报 》（ 2024年12月27日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)