新华社北京12月25日电 12月25日，针对美方将“2025财年国防授权法案”签署成法，全国人大外事委员会发言人许东发表谈话。全文如下：

日前，美国国会参众两院通过“2025财年国防授权法案”，由总统签署成法。该法案涉华消极条款继续渲染“中国威胁”，鼓噪对台军事支持，打压中国科技和经济发展，限制中美经贸往来和人文交流，粗暴干涉中国内政，损害中方主权安全发展利益。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则处理中美关系，始终认为中美各自的成功是彼此的机遇，两国应该成为对方发展的助力而不是阻力。中美关系稳定健康可持续发展既关乎两国人民，也关乎人类前途命运。中美两个大国难免有些矛盾分歧，但不能损害彼此核心利益，更不能搞冲突对抗。台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利是中方红线，不容挑战。

我们强烈敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，不得实施上述法案中的涉华消极条款，不要在涉及中国主权和核心利益问题上一错再错。中方将依法采取必要措施，坚决捍卫国家主权安全发展利益。

《 人民日报 》（ 2024年12月27日 03 版）

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