总装机容量达480兆瓦

本报记者 时元皓 宋亦然

图一

图为智利CEME1光伏项目升压站。

周子玄摄

日前，记者来到智利北部阿塔卡马沙漠腹地，探访中国电力建设集团承建的智利最大单体光伏项目CEME1（见图一，周子玄摄）。今年7月，该项目正式启动商业运营，对智利推进能源转型、实现碳中和目标意义重大。

阿塔卡马沙漠年降水量约为15毫米，被称为世界“旱极”。由于海拔高、日照充足、地势相对平坦，这里具备建设大型光伏发电项目的条件。

CEME1光伏项目占地总面积超过400公顷，总装机容量达480兆瓦。中国电建CEME1光伏项目副经理李瑞介绍，自2021年9月正式开工以来，项目历时近3年完工，使用超过88万片光伏组件，建设了一座220千伏的升压站，并架设约10公里线路。项目能够为约50万户智利家庭提供清洁能源，每年可减少二氧化碳排放约28万吨。项目业主方智利大都市电力公司建设开发经理马丁·洛蒂诺表示：“中国建设者表现出了坚韧不拔的优秀品质，我们对中国企业的施工非常满意。”

“我们采用固定式‘人字坡’光伏支架，既节省了空间，又降低了施工成本。”CEME1光伏项目调试经理黄圭成表示，“人字坡”的设计增大了光伏方阵的集中程度，缩短了输电电缆长度，也意味着更少的损耗和更高的发电效率，还方便光伏板的清洁。

记者在现场看到，在形似屋檐的“人字坡”光伏支架上，每隔一段时间就有“清洁机器人”从一侧移动至另一侧。李瑞介绍，“清洁机器人”可以自动感应光伏板表面的灰尘和污垢，采用干燥方式对其进行清洁，与传统方式相比节省约90%的用水量，提高了项目的环保性和可持续性。智利大都市电力公司总经理迭戈·霍尔韦克表示：“这项创新是技术进步，也是对保护自然资源的承诺。”

“得益于这一项目，智利在能源转型方面迈出了重要一步。”在项目启用仪式上，智利能源部副部长路易斯·费利佩·拉莫斯表示，CEME1光伏项目是智利能源基础设施建设领域的里程碑，也是智利能源转型取得进展的鲜明例证。

智利积极推动能源转型，制定了到2050年全国至少70%的电力来自可再生能源的目标。CEME1光伏项目被视为智利在更清洁和可持续道路上的重大进步。CEME1光伏项目施工经理杰拉尔多·罗萨诺认为，该项目为其他拉美国家挖掘可再生能源潜力、推动可持续发展树立了榜样。

“智利拥有充沛的太阳能资源，尤其是在阿塔卡马沙漠地区。中国可再生能源技术水平领先，中国的投资、建设能力和技术转让有助于智利可再生能源产业发展。”智利大学国际问题研究所亚洲研究项目协调员安德烈斯·巴斯克斯对本报记者表示，与中国企业的合作有助于智利获得先进技术和专业知识，提高清洁能源开发能力，实现可持续发展。

近年来，中国利用在清洁能源领域的丰富经验，在能源投资、电力输送、电动汽车等领域不断深化与智利的合作。智利能源部前部长安德烈斯·雷博莱多表示，智利和中国都重视清洁能源发展，中国企业在智利能源领域的投资拥有良好前景。

卡拉马市是项目所在地附近的主要城市，也是项目建设期间最主要的劳动力来源地。“项目提供的技能培训，为当地民众提供了更大职业发展空间。”罗萨诺说，面对经济转型需要，这些机会显得尤为珍贵。据悉，项目建设期间为当地创造了近千个直接就业岗位，培养了一大批熟练掌握土建、机械、电气等施工技能的工人，提高了当地居民的收入水平。

“通过投资可持续能源，我们不仅可以保护环境，还可以促进经济发展、创造新的就业机会。”智利总统代表拉切尔·科尔特斯说。

项目所在地也是智利重要的野生动物栖息地和考古遗址所在地。将项目建设对野生动物和文物的影响降到最低，是项目组的一项重要工作。项目组聘请了专业的野生动物保护专家和考古工作者，施工现场发现的当地特有物种均通过迁地保护等方式得到了妥善安置，发掘到的文物也已交由相关部门保存。

为当地建造卫生设施，为女性提供免费驾驶培训，组织当地学生赴项目所在地参观了解清洁能源相关知识……项目组积极承担社会责任，开展了一系列公益活动。“未来，我们希望进一步发挥企业优势，为当地城市的发展添砖加瓦。”李瑞说。

（本报智利卡拉马电）

《 人民日报 》（ 2024年12月27日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)