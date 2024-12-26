人民网北京12月26日电 （记者陈建军）2024年已经临近尾声，新的一年即将到来。这一年里，国家主席习近平在利马出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见了日本首相石破茂，国务院总理李强与岸田文雄、石破茂两任首相分别利用多边场合举行了会晤，日本政经各界也陆续派出了高级别访华代表团，推动两国关系逐步缓和。中日民间交流也加速回暖，两国成功举办了“2024中日文化旅游交流会”，中国游客赴日旅游市场正在逐步恢复，中国对日本实施的30天免签政策也极大激发日本游客前往中国旅游的热情。除此之外，两国还举办了涉及文化、电影、青少年交往等层面的多场交流活动。对此，中国社会科学院《日本学刊》编辑部副主任、副研究员陈祥从“政府外交”“经贸合作”“民间往来”“热议问题”等四方面对2024年中日间发生的大事进行了分析点评。

第一，高层加强对中日关系的引领，两国关系出现回暖迹象。高层引领始终是中日关系不偏离正轨的最大保障。今年，习近平主席在利马会见石破茂时指出，中国的发展是世界的机遇，对日本等周边邻国更是如此。希望日方同中方一道，树立正确相互认知，从战略高度和全局视野把握好两国关系正确方向，将双方达成的重要政治共识体现到具体政策和实际行动中，正视历史、面向未来，妥善处理好历史、台湾等重大原则问题，建设性管控分歧，维护好两国关系政治基础。石破茂表示，在台湾问题上，日方坚守1972年日中联合声明的立场丝毫没有改变。日方坚持日中四个政治文件确立的原则和共识，坚持走和平发展道路，愿本着正视历史、面向未来的精神，同中方开展各层次坦诚对话，增进相互理解和互信。双方同意保持高层交往，用好经济、人文等领域高级别对话机制，尽快将关于日本福岛核污染水排海问题达成的共识转化为行动。石破茂执政后，积极对华释放了改善关系的意愿。两国关系在2024年呈现出低开高走和互动增多的态势。年底，中日防长会晤，举行了坦率、建设性的会谈；日本外务大臣岩屋毅访华，中共中央政治局委员、外交部长王毅会见岩屋毅并共同出席中日高级别人文交流磋商机制第二次会议，达成十项重要共识。

第二，中日经贸合作依然发挥着中日关系的压舱石作用。第二十届“北京—东京论坛”中日关系舆论调查结果显示，51.8%的中国受访者和58.0%的日本受访者重视对方国家是世界主要经济体和本国重要贸易伙伴；50.8%的中国受访者认可两国经济和产业依存度高，拥有众多共同利益；65.3%的日本受访者认为日中经济合作对日本的未来很重要。按国别排名，日本是中国第二大贸易伙伴国、第二大出口对象国和第三大进口来源国；而中国是日本最大贸易伙伴和进口来源地、第二大出口市场。李强总理在会见日本经济界访华团时指出，中日经济深度交融，经贸合作发挥着两国关系“压舱石”和“推进器”的重要作用。 全球范围内新一轮科技革命和产业变革，与中国加快转变经济发展方式的实践形成历史性交汇。今年全国两会期间，“新质生产力”不仅被首次写入了中国政府工作报告，还被列为了2024年中国政府工作十大任务之首。 围绕“新质生产力”，日本专家认为中国新质生产力发展为世界经济发展注入新动能。11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会如期而至，日本的186家企业和机构成为七届进博会的“全勤生”。从第一届到第七届，进博会持续释放开放红利，已成为日本企业共享中国发展新机遇的重要平台。

第三，中日民间交流加速回暖，助力两国关系改善。民间交流在战后两国关系发展史上始终占有十分重要的地位，为两国开启交往、实现邦交正常化，以及两国关系全面、健康、顺利的发展作出了重要贡献。影视文化交流曾在20世纪80年代的中日关系发展中发挥了重要作用。4月，第十四届北京国际电影节开幕，在日本电影周展映了《不死恋人》《福田村事件》《白键与黑键之间》《爱之闪电》等四部日本电影新作。日本电影周的举办是多年来中日两国文化友好交流的有利见证，也是中日两国电影深度合作的成果体现。10月，第37届东京国际电影节中国电影周期间，放映了13部中国优秀电影作品，让日本观众通过电影发现中国魅力、感受中国发展。两国的电影文化交流，为进一步深化交流合作，为促进两国民众相互理解、共建人类命运共同体作出独特贡献。体育运动是中日青年交流的重要方式之一。“2024美丽乡村——中日青少年欢乐跑”“日本少林寺拳法青年代表团访华”“中日民间友好体育文化交流活动”等为更多中日青少年提供交流沟通的平台，推动中日民间友好交流事业不断发展。

中国文化在历史上曾直接影响了日本的发展，今天中国的传统文化“走出去”在两国民间交流中也发挥着重要作用。为庆祝中华人民共和国成立75周年，中国豫剧表演艺术家李树建率团访日，在大阪举行中国豫剧出海文化交流活动；“长安·夜宴——唐朝衣食住展”“远山的呼唤——陈翔、朱顺林山水画展”“光影共鸣——古川游的光雕世界与柴广义的中国皮影展”“永远的敦煌——常书鸿诞辰120周年纪念展”等中国传统文化展览在东京举办，中国艺术家通过作品加强中国文化走出去，不仅符合两国领导人的共识，也促进了两国民心相通，进一步深化两国之间的文化交流。今年，日本各地（东京、札幌、九州等）举办的中国节活动规模空前，多方位展现中华民族优秀传统文化和中国式现代化发展成就，让更多日本民众近距离接触、体验、了解中国。二胡、琵琶、旗袍秀、书法、武术、美食、京剧、川剧等传统文化受到日本民众的欢迎。除了走出去之外，“请进来”的方式也在中日民间交流中发挥重要作用。由笹川日中友好基金与上海世久非物质文化遗产保护基金会共同主办的中日传统工艺传承人互访交流活动如期举行，通过中日两国传统工艺文化传承人之间的互访交流，加深相互理解，推动两国文化艺术交流和民间友好往来。中国社会科学院组织的日本青年学者访华团，通过学术交流、参观考察、实地调研等多种方式，促进日本青年学者多维度、全方位感受和理解中国故事。

第四，强化磋商，妥善处理制约两国关系发展的热议问题。2024年，中日之间除了政治、经济、文化等方面的交流合作之外，两国还存在一些复杂、有热议的话题。2024年12月，在第二十届“北京—东京论坛”召开期间，与会的两国人士热议了本年度福岛核污染水问题和中国的对日签证政策等。这些受普通民众普遍关心的议题能否得到妥善处理，对于推动两国关系健康发展极为重要。日本福岛核污染水排海问题事关全人类健康、全球海洋环境和国际公共利益。两国主管部门就福岛第一核电站核污染水排海问题持续进行多轮磋商，双方达成了多项共识。11月，中国宣布对日恢复免签政策，为更多日本公民来华提供了切实的便利，有助于中日民间弥合分歧、增进理解，推动双边关系朝着积极健康的方向发展。王毅外长表示，中方对持日本普通护照人员试行免签政策，展示了中国人民的善意和开放，希望以此为契机，不断拓展人文和地方交流。以“你好！中国·必去的经典景点——中国旅游说明会”为代表的中国旅游推介，积极向日本民众深入且细致地介绍了中国的世界遗产、文化历史瑰宝、人文地理信息以及便捷的交通网络等。随着中国签证政策的进一步放宽和支付便利化的推进，中日旅游交流事业、经贸合作和人员往来必将迎来更加广阔的发展前景。

(责编：苏缨翔、杨牧)