新华社北京12月25日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅25日在京同日本外相岩屋毅共同出席中日高级别人文交流磋商机制第二次会议。

王毅说，作为一衣带水的近邻，中日文化相通相近，人民相知相亲，都能识汉字之美、品绿茶之香、赏唐诗之韵。两国在绵延两千多年的友好交往史中，相互学习借鉴，共同发展进步，许多佳话留传至今。52年前，两国老一辈领导人本着以史为鉴、面向未来的精神，秉持求同存异的东方智慧，推动实现中日邦交正常化，开辟两国人文交流新篇章。双方交流互动蓬勃发展，为新时代中日民心相通打下了坚实基础。

王毅表示，中日高级别人文交流磋商机制成立5年来，两国民众在疫情期间守望相助、共克时艰，双方相互支持彼此主办重大赛事，举办中日文化体育交流促进年，搭建起更多民间友好交流的桥梁。双方应朝着更高水平、更有温度、更暖人心目标，为构建契合新时代要求的中日关系提供人文支撑。双方要从两千多年交往的深厚积淀中汲取智慧，在共通的文化价值中挖掘动能。

一要扩大双向往来，以两国260多对友好城市为支点，以各自丰富的旅游文化资源为抓手，让越来越多两国民众相互走近，亲身感受彼此的友好情谊。采取更多便利人员往来措施，促进青少年互访交流，培养促进合作的生力军，传承中日友好的接力棒。

二要创新交流内涵，开辟传统与现代相结合的新渠道，增进情感认同、价值认同。传承以和为贵、和而不同、和衷共济的亚洲精神。相互支持对方举办亚冬会、亚运会、世博会等国际赛事和重大活动，带动民间交流。

三要营造健康理性的民意环境，树立正确客观的相互认知。支持智库学者开展更多正向交流，为两国关系健康发展凝聚共识。以中日互派常驻记者60周年为契机，引导两国媒体树立正确导向，客观准确报道对方国家，生动讲述两国故事，促进友好互信。

王毅强调，明年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。当年日本军国主义发动的那场侵略战争给中国和亚洲受害国人民带来深重灾难，日本人民也深受其害。值此战后80年的重要节点，日本又一次面临历史之问、道义之问。前事不忘，后事之师。铭记这段历史，是为了从中汲取教训，珍惜来之不易的和平。我们希望并相信日方能够再度展现和平发展的决心，同中方一道本着“正视历史、开辟未来”的精神推动中日关系健康稳定向前发展。

岩屋毅表示，日中双方正以两国领导人重要共识为指引，构建建设性、稳定的日中关系，将进一步加强沟通，减少悬而未决的问题，拓展各领域合作。日中有着两千多年友好交往历史，各领域交流丰富多元。国之交在于民相亲。日方愿同中方一道，提升人文交流项目质量，深化友城交往，相互采取更多便利人员往来措施。

中国文化和旅游部部长孙业礼、日本文部科学大臣阿部俊子等双方主管部门负责人梳理了首次会议以来两国人文交流进展。会议规划了下阶段工作重点，并就深化青少年、教育、文化、旅游、体育、媒体、影视、地方、妇女等领域合作达成广泛共识。

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