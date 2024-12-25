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王毅同日本外相岩屋毅会谈

2024年12月25日22:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月25日电　中共中央政治局委员、外交部长王毅25日在京同日本外相岩屋毅举行会谈。

　　王毅说，上个月，习近平主席同石破茂首相在利马举行会晤，双方同意按照中日四个政治文件确立的原则和方向，全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，明确了双方今后努力的方向。中日互为近邻，两国关系的意义超越双边。中日关系稳定了，亚洲就更加稳定；亚洲稳定了，就能在世界上发挥更重要作用。希望日方同中方一道，以史为鉴、不忘初心、排除干扰、汇聚共识，坚持战略互惠关系的正确定位，恪守“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要共识，共同推动中日关系沿着正确轨道健康、稳定向前发展。

　　王毅就推进中日关系下步工作提出六点意见。一是校准战略认知。希望日方顺应时代潮流，客观善意看待中国的发展，奉行积极的对华政策。二是维护双方互信。恪守中日四个政治文件，确保中日关系的根基不受损、不动摇。日方应在历史、台湾等重大敏感问题上重信守诺。三是加强沟通对话。持续开展各层级、各渠道交流，增进彼此理解互信。四是坚持合作共赢。深挖新兴领域合作潜力，共同维护全球产供链稳定和公平开放的贸易投资环境。五是加强人文交流，夯实中日友好的社会民意基础。六是妥处矛盾分歧，避免让分歧定义甚至绑架两国关系。

　　岩屋毅表示，两国领导人利马会晤为双方指明了努力方向，日方愿同中方增进互信、协调合作，增加双边关系中的积极议程，减少未决问题，妥善管控分歧，全面推进日中战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系。日方恪守日中联合声明原则，尊重并理解中方在台湾问题上的立场。日方在历史问题上继续秉持“村山谈话”明确的立场，表达深刻反省和由衷道歉。日中务实合作潜力巨大，希共同打造更多可视成果，更好惠及两国国民。感谢中方给予日本公民免签待遇，日方将进一步放宽签证政策，便利双方人员往来。日中关系改善对两国是战略机遇，对亚洲乃至世界具有重要意义。日方愿同中方携手前行，共促地区和平与繁荣。

　　在福岛核污染水排海问题上，王毅重申中方反对日方排海的立场，强调日方应履行国际义务和对中方作出的承诺，建立长期国际监测机制并允许中方独立取样检测。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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