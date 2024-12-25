新华社北京12月25日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁25日表示，中方对个别国家公然攻击抹黑香港警方正当执法行动表示强烈不满和坚决反对。有关国家应当尊重中国主权和香港法治，停止为反中乱港分子撑腰张目。

当日例行记者会上，有记者问：香港警方12月24日宣布对郭凤仪等7名通缉对象实施指明潜逃者执法行动，并依法通缉刘珈汶等6名外逃反中乱港分子，个别国家就此说三道四，发言人有何评论？

“我们对个别国家公然攻击抹黑香港警方正当执法行动表示强烈不满和坚决反对。”毛宁说。

“你提到的这些人逃窜海外长期从事反中乱港活动，妄图干扰破坏香港发展和社会稳定，严重危害国家安全，严重损害香港根本利益，严重冲击‘一国两制’底线。”她说，香港警方依据香港国安法和香港国安条例对其采取执法行动，是维护法治、顺应民意的正义之举，是捍卫中国国家主权安全的必要之举，是保障香港长治久安的正当之举，符合国际法和国际通行惯例。

毛宁重申，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手干预。有关国家应当尊重中国主权和香港法治，停止为反中乱港分子撑腰张目。

她说：“任何对香港的唱衰抹黑注定徒劳无功，任何打着‘人权自由’幌子插手香港事务的图谋注定以失败告终。”

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