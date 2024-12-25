新华社阿拉木图12月25日电（记者郑钰 苟洪景）一架从阿塞拜疆巴库飞往俄罗斯格罗兹尼的客机25日在哈萨克斯坦西部城市阿克套近郊坠毁。哈萨克斯坦紧急情况部发布的消息说，机上至少28人生还。

社交媒体上的视频显示，客机试图紧急迫降，但在落地时起火，随即冒起滚滚黑烟，机身受损严重，满地残骸。

这架客机属于阿塞拜疆航空公司，机上有62名乘客、5名机组人员。阿塞拜疆航空公司发表声明说，失事客机是一架“Embraer 190”型飞机。

哈萨克斯坦紧急情况部向中国驻哈萨克斯坦大使馆提供的乘客名单显示，飞机上有37名阿塞拜疆公民、16名俄罗斯公民、6名哈萨克斯坦公民、3名吉尔吉斯斯坦公民。哈萨克斯坦官方尚未发布遇难者人数。

中国驻哈使馆和驻阿克托别总领事馆告诉新华社记者，失事客机上没有中国公民。

俄罗斯格罗兹尼机场新闻处说，因为当地有浓雾，客机一开始决定备降俄罗斯马哈奇卡拉，后又决定备降哈萨克斯坦阿克套。

哈萨克斯坦紧急情况部说，机组人员于当地时间25日8时35分发出求救信号，并报告控制系统出现故障，随后于8时49分请求在阿克套紧急降落，客机于9时28分在阿克套附近坠毁。

哈萨克斯坦紧急情况部已派遣52名救援人员和11台救援设备抵达失事现场。

阿塞拜疆总统新闻局25日发布消息说，总统阿利耶夫当天返回巴库处理阿塞拜疆航空公司客机失事事件。阿利耶夫原定飞往俄罗斯圣彼得堡，出席独联体国家元首非正式峰会。他在俄罗斯领空获悉客机失事消息后，当即指示他乘坐的飞机返航。

阿利耶夫已指示成立由阿塞拜疆总理阿萨多夫领导的调查委员会。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，俄总统普京当日与阿利耶夫通电话，向客机失事遇难者亲属表示慰问。

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