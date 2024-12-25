新华社达卡12月25日电 特写｜“梦想照进现实”——记中企承建孟加拉国最大铁路项目全线通车

新华社记者孙楠

24日清晨6时许，天色未明，孟加拉国库尔纳居民阿赫塔尔和儿女们已收拾好行囊，登上他们梦想已久的列车。

阿赫塔尔一家落座后，列车驶离站台奔向北方。这趟列车是由中国企业承建的孟加拉国最大铁路项目帕德玛大桥铁路连接线全线通车的首趟列车，行程约170公里，途经孟西南部21个区，跨越汹涌宽阔的帕德玛河，直抵首都达卡。

阿赫塔尔难掩兴奋，一路欣赏着从西南地区到首都的风光。“以前西南部杰索尔和库尔纳的居民要想来一趟达卡不容易，至少需要9、10个小时。”他说，“能便利出行，快速抵达目的地，是我们长久以来的梦想。”

当天10时30分许，装饰着彩色飘带和气球的列车缓缓进站，喜庆氛围扑面而来。“我们到了！比平时用时短好几个小时。”阿赫塔尔感叹着，拉起小女儿的手走出车站。

由中国中铁股份有限公司承建的帕德玛大桥铁路连接线项目全线通车仪式正在达卡火车站举行，孟加拉国铁道部官员、媒体记者等已企盼多时。“帕德玛大桥铁路连接线不仅是一条铁路，更是一条通往繁荣之路。这条铁路将极大促进区域贸易，激发经济潜力，便利居民生活。”孟加拉国铁道部常秘法希穆尔说。他对中国进出口银行提供的优惠出口买方信贷支持和承建方中国中铁股份有限公司的艰苦付出表示感谢。

据介绍，这条南北向铁路全线开通后，将串联起孟加拉国原有的5条铁路。

“这种感觉无法用一个词形容，是一种很美好的感觉。”库尔纳铁路系统列车总监伊什蒂亚克笑着说。

此时，即将乘坐该趟列车从达卡前往杰索尔的乘客塔尼娅和丈夫正要登车。“乘火车在西南地区和达卡之间穿梭，是我们的梦想。今天，梦想照进现实。”塔尼娅说，“随着孟加拉国铁路交通网越来越完善，相信我们国家的发展一定会越来越好！”

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