人民网迪拜12月25日电 （记者管克江）近日，中国石油工程建设有限公司海湾地区公司的巴布布哈萨AiP5上产项目（简称AiP5）现场，推土机轰鸣不止，土方工程施工全面展开。“项目建成后，我们能够在油田中心处理站远程控制数百公里之外的油井。”项目区域施工经理穆罕默德·阿巴西介绍。

AiP5项目是阿布扎比国家石油公司的超大型地面油田项目，也是其在数控领域的突破性尝试（Ai代表人工智能，P5指每天产油500万桶）。项目作业面覆盖巴布、布哈萨油田近3980平方公里，包含80个场站、近600口油水气井改扩建及1000公里的新建长输管线。投产后，将使巴布油田增产11.6万桶/天，布哈萨油田计划增产14.15万桶/天。

项目正在进行施工。中国石油工程建设有限公司海湾地区公司供图

据介绍，阿布扎比国家石油公司制订了到2027年增产至500万桶/天的计划，并首次在工程承包中引入设计—采购—施工—管理（EPCM）模式，而CPECC海湾分公司成为首家中标企业，其职能相当于为阿方在进行设计、采购、施工时担任“大管家”。

“在现在这种工作模式下，我们的设计内容从以往有设计图的填色游戏变成了白纸作画”，项目设计人员王巾杰表示，设计团队不仅要与业主逐步确认工作范围、估算工程量，还要与多个外部施工项目交涉，确定管线铺设的最佳路径并调整设计图纸。“我们需要根据业主提出的要求，在一张白纸上进行创作。每一个细节，哪怕是‘一朵花’的位置，都需要反复调整。”据介绍，目前项目设计进程过半，相当于已经完成了素描，接下来要细致填色。

CPECC海湾地区公司副总经理、AiP5项目主任李继庆表示，项目团队凭借自身丰富的施工组织经验，不断向业主提出优化方案。比如，在项目分包管理方面，将施工分包划分为9个主要部分，选择资质深厚、实力强大的大型分包单位进行合作。业主最初倾向于选择多家分包商降低成本，但随着项目模型审查和采购工作的逐步推进，业主逐渐认识到与多家分包商对接的复杂性，同意精简分包商数量。这一决策不仅简化了商务评标流程，提高项目整体进度，也加强了对项目质量的控制。

中阿工作人员在商讨施工方案。中国石油工程建设有限公司海湾地区公司供图

从2023年9月项目启动以来，AiP5不仅多次提前完成了合同里程碑任务，更以高质量和高标准赢得了业主信任，项目工作范围得到了4次扩展。从最初的几十人团队，发展到如今拥有20多个国家500余名员工的国际化团队。“中方团队执行力强，口头上敢承诺、行动上有成果，是我们可靠的合作伙伴。”阿布扎比陆上石油公司巴布油田副总裁瓦勒说。（宋晓艺参与采写）

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