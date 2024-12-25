新华社联合国12月24日电（记者施春）联合国大会24日以一致同意的方式通过具有法律约束力的《联合国打击网络犯罪公约》，旨在加强国际合作，预防和打击网络犯罪。

联合国秘书长古特雷斯对此表示欢迎并指出，这是20多年来经谈判达成的首个国际刑事司法条约，这项条约表明多边主义在困难时期取得了成功，反映了会员国加强国际合作以预防和打击网络犯罪的集体意愿。

第79届联大主席菲勒蒙·扬认为，该公约的通过使各会员国有了在预防和打击网络犯罪、保护人民及其在线权利方面加强国际合作的工具和手段。

该公约承认滥用信息和通信技术所带来的重大风险，认为这些技术使犯罪活动的规模、速度和范围达到前所未有的程度；强调网络犯罪可能对国家、企业、个人和社会福祉造成不利影响；认识到网络犯罪对受害者的影响日益加大，主张为弱势群体伸张正义；强调技术援助、能力建设以及各国和其他利益攸关方之间合作的必要性。

公约将于2025年在越南首都河内举行的正式仪式上开放签署，并将在第40个签署国批准后90天生效。

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