新华社加拉加斯12月24日电（记者田睿）美洲玻利瓦尔联盟24日谴责美国当选总统特朗普日前威胁将“收回”巴拿马运河的言论。

该联盟发布公报说，巴拿马运河是重要的商业通道，受到国际法、《托里霍斯-卡特条约》和《巴拿马运河永久中立和经营条约》的保护。《巴拿马运河永久中立和经营条约》作为不可动摇的法律，规定巴拿马运河是巴拿马不可分割的一部分，因此特朗普的主张是对巴拿马主权的侵犯。

公报表示，该联盟严厉谴责特朗普对拉美和加勒比地区的威胁，并支持巴拿马捍卫其主权、领土完整以及自由决断权。

特朗普21日在社交媒体上发文称，巴拿马运河是“美国重要国家资产”，威胁美国将“收回”巴拿马运河。22日，巴拿马总统穆利诺就此发表声明强调，巴拿马运河及其毗邻区域永远属于巴拿马，巴拿马的主权和独立不容谈判。

美洲玻利瓦尔联盟前身为美洲玻利瓦尔替代计划，2004年在古巴首都哈瓦那成立。该计划旨在加强拉美和加勒比地区国家间的经贸合作和一体化进程。2009年6月，该组织更名为美洲玻利瓦尔联盟。目前，该联盟成员国包括古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜等10个拉美和加勒比地区国家。

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