冈萨洛·里奥斯

冈萨洛·里奥斯。

丘 艳摄

在秘鲁特鲁希略市一家农场内，工人们在采摘蓝莓。

本报记者 颜 欢摄

在哥伦比亚共和国学校，学生在上计算机课。

本报记者 王 远摄

当地时间12月20日，中远海运“泰晤士河轮”抵达钱凯港。

丘 艳摄

在加入钱凯港项目前，我曾在秘鲁政府部门工作40余年。当时的我对秘中务实合作有所了解，也期望有机会亲身参与国家重大工程。2019年，钱凯港项目向我发出了邀请，我的人生轨迹开始改变。今年，我在现场见证钱凯港开港，见证秘中务实合作迈入新阶段。

11月14日晚，习近平主席和博鲁阿尔特总统在利马总统府以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。我和团队成员在钱凯港的开港仪式现场。两国元首共同下达开港指令后，钱凯港便在夜幕中开启了港口作业。高大的岸桥有条不紊地起吊货物，中远“秘鲁轮”和“新上海轮”分别开始卸装作业，“腾飞轮”缓缓驶离码头，鸣笛远航。无人集装箱卡车忙碌穿行。那一刻，我的心情难以用语言形容。5年来的所有付出都是为了等待这一刻，秘中两国共同规划的合作蓝图终于成为现实。

“短短几年时间里，一座现代化的港口拔地而起，令人振奋和鼓舞。”习近平主席在开港仪式致辞中说，“从钱凯到上海”，我们正在见证的，不仅是共建“一带一路”倡议在秘鲁的生根开花，也是一条新时代亚拉陆海新通道的诞生。钱凯港开港是全体秘鲁人民引以为豪的历史性时刻。两国元首对项目的肯定、对建设者的赞许让我倍感荣耀，也让我对港口未来充满信心。我相信，这座港口将架起两个文明古国交融之桥、两国人民友谊深化之桥。

从一片荒凉的海滩到如今现代化的港口，秘中合作蓝图正一步步变为现实。将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天，节约20％以上的物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入……这些数字展示了钱凯港的广阔发展前景。秘鲁政府正考虑在港口周边设立经济特区，这将为区域经济发展注入新的活力。

钱凯港项目建设以来，不仅创造了8000多个直接就业岗位，还间接带动了周边地区的发展，改善了无数秘鲁家庭的生活。钱凯港承载着我的梦想，承载着无数秘鲁人的梦想。作为参与这一历史性项目的一员，我将继续努力，把钱凯港运营好，让它真正成为改变地区经济格局的重要基石，使“从钱凯到上海”成为促进秘中和拉中共同发展的繁荣之路，为更多人带来机遇和希望。

我深信，钱凯港不仅是一座港口，更是一座桥梁、一条纽带，将南美洲与亚洲更加紧密地连接起来。“钱凯港的建成有助于秘鲁构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美和加勒比其他国家的立体、多元、高效互联互通格局，打造以钱凯港为起点的‘新时代的印加古道’，带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设”——习近平主席的宏伟构想深深感染了我。钱凯港一期工程建成以来，越来越多来自巴西、智利、哥伦比亚等国的企业前来商谈合作，希望通过钱凯港将更多优质产品出口到中国。每当听到这些企业家描述他们的憧憬，我都为我们从事的事业而骄傲，因为这正是我们建设这座港口的初衷。

（作者为中远海运港口秘鲁钱凯公司副总经理，本报记者宋亦然采访整理）

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《 人民日报 》（ 2024年12月25日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)