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外交部：金砖大家庭迎来伙伴国标志金砖合作迈上新台阶

2024年12月24日16:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电（记者邵艺博、董雪）外交部发言人毛宁24日就俄罗斯宣布金砖伙伴国名单表示，金砖大家庭迎来伙伴国，标志着金砖合作迈上新的台阶。中方愿同金砖成员及伙伴国一道，促进“大金砖合作”高质量发展。

　　“今年10月，习近平主席出席金砖喀山峰会，同其他金砖国家领导人就设置伙伴国达成重要共识。这是继去年实现历史性扩员后，金砖发展进程的又一个重要进展。”毛宁在例行记者会上说，峰会之后，中方积极配合主席国俄罗斯，会同金砖成员国推进伙伴国工作，最终确定印度尼西亚、马来西亚、泰国、白俄罗斯、玻利维亚、古巴、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、乌干达成为金砖伙伴国。

　　毛宁表示，金砖大家庭迎来伙伴国，标志着金砖合作迈上新的台阶，金砖机制的代表性进一步扩大，感召力和影响力更加彰显，日益成为促进“全球南方”团结合作的重要平台。

　　“中方愿同金砖成员及伙伴国一道，秉持开放包容、合作共赢的精神，拓展各领域务实合作，促进‘大金砖合作’高质量发展，推动构建人类命运共同体。”她说。

(责编：崔越、张悦)

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