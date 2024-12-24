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外交部：敦促美方客观理性看待中国发展和中美关系

2024年12月24日16:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电（记者邵艺博、马卓言）针对美方将夹带涉华消极内容的“2025财年国防授权法案”签署成法，外交部发言人毛宁24日在例行记者会上回答有关提问时表示，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展和中美关系。

　　毛宁说，美方执意将夹带涉华消极内容的“2025财年国防授权法案”签署成法，年复一年渲染“中国威胁”，鼓噪对台军事支持，滥用国家力量打压中国科技和经济发展，限制中美经贸往来和人文交流，损害中方主权安全发展利益，干扰双方稳定中美关系的努力。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　“中方敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展和中美关系，切实遵守一个中国原则和中美三个联合公报，停止武装台湾，停止将科技和经贸问题政治化、武器化，停止为增加军费、维持霸权寻找借口，不得实施上述法案涉华消极条款。”毛宁说，“中方将采取坚决有力措施，捍卫自身主权安全发展利益。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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