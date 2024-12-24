人民网张家口12月24日电 （记者袁蒙）新雪季来临，各地滑雪场陆续开放。20日至22日，专门致力于促进日本企业对外经贸往来的日本贸易振兴机构（JETRO）在张家口崇礼云顶滑雪公园举办了一场“日本冬季运动品牌体验活动”，总规模达到300平米。来自日本的14个知名滑雪相关品牌汇聚一堂，为中国的滑雪爱好者展示了多款日本特色滑雪产品及冰雪运动理念。

“日本冬季运动品牌体验活动”现场。人民网记者 袁蒙摄

大塚幸博向记者展示滑雪板。人民网记者 袁蒙摄

张家口是2022年冬奥会举办地之一，也是2029年国际雪联世界自由式滑雪和单板滑雪锦标赛举办城市。进入冬季，张家口崇礼各滑雪场陆续开板，前来滑雪的游客络绎不绝。近年来，中国冰雪运动和冰雪产业的快速发展，带动了冰雪消费热情持续攀升。尤尼克斯（上海）体育用品有限公司单板滑雪销售部部长大塚幸博在活动现场深深感受到了中国滑雪爱好者的热情，“这是日本滑雪品牌首次汇聚在中国的滑雪场举办品牌展示。虽然这几天崇礼天气很冷，但我们接待了很多前来咨询的中国雪友。”“自2022年北京冬奥会成功举办以来，我们作为生产商，切身体会到了中国冰雪市场的迅猛发展。”

藤田周正在展示自己设计的滑雪服。人民网记者 袁蒙摄

随着冰雪运动的群众基础越来越大，滑雪也已经从小众走向大众。除了高功能性外，许多滑雪爱好者也开始追求兼具时尚与个性的滑雪装备。来自日本的藤田周带来了自己的独立滑雪装备设计品牌SimianRing，“我自己本身是单板滑手，也是雪板设计师，三年前开始创立了这个滑雪品牌。我们主打的理念是‘日常也可以穿的滑雪服’，从廓形、纹样到面料，都是由我本人设计的。”藤田周目前也在中国的电商平台开设了自己的网店，“很希望能把这种日本特色设计带给中国的滑雪爱好者”。

冰雪资源带来了“热活力”。日本贸易振兴机构上海代表处副所长高山博表示，中国广阔的市场前景吸引了诸多日本品牌。“日本在滑雪装备的制造上有着悠久的历史和丰富的经验，也孕育出了众多知名品牌。在注重产品的性能和质量的前提下，这些日本品牌还坚持在技术和设计上不断推陈出新，可以满足不同水平、不同风格滑雪者的需求。”为了让更多中国滑雪爱好者了解日本滑雪产品，帮助日本滑雪品牌进入中国市场，日本贸易振兴机构举办了这场线下体验活动，也吸引了多家品牌积极参与。“中国的‘冰雪热’让日本的品牌商们看到了无限市场与巨大商机”，高山博介绍道。

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