人民网沙特吉达12月24日电 （记者管克江）在沙特西南部临海的拉比格市，一个“向海水要淡水”的工程进入了施工高峰期。伴随着额定起重量750吨的履带式起重机将取水装置缓缓放入海底，抓斗船开始了下一步施工——这里是拉比格四期海水淡化项目的起点。项目投产后，每日将有一百五十万吨海水通过取水管道进入取水泵房，经历预处理、高压泵加压、反渗透海水淡化、后处理等多个“关卡”，最终产出60万吨洁净生活用水，惠及千家万户。

拉比格四期海水淡化项目取水口作业场景。项目方供图

施工现场，规模宏大的设施已经初具雏形：两列42台容积达1100立方米的双介质压力过滤器整齐排列；占地面积近1.2万平方米的钢结构反渗透厂房高耸壮观；8座直径100米、高19米的储水罐伫立一旁……

“反渗透海水淡化技术的核心是反渗透膜，它十分‘娇嫩’。”项目承建方、中国电建所属山东电建三公司项目经理冯群涛说。海水在进入反渗透厂房前，需要经过多重过滤处理。首先，取水泵房的拦污栅和旋转滤网将体积大于5毫米的杂物拦截；接着，通过添加絮凝剂和助凝剂，使海水中的悬浮物和胶体凝聚成易于过滤的絮状物；随后，海水被送入填充有鹅卵石、石英砂、浮石等材料的双介质压力过滤器中，进一步清除不溶性杂质。

管理团队现场查看项目进展。人民网记者 管克江摄

“如果仍有杂质‘漏网’，怎么办？”面对记者的疑问，冯群涛指向一排立着的“圆筒”，“这是保安过滤器，内部装有间隙仅为5微米的滤芯，能有效保护反渗透膜的安全。”

项目总工程师段文帅用家用净水器的原理形象解释了反渗透技术：“海水经过增压后，通过二级反渗透系统处理，确保最终产出的水符合盐含量标准。”

工作人员在察看输水管情况。人民网记者 管克江摄

水处理耗电量一直是行业关注的重点。山东电建三公司与业主沙特国际电力和水务公司联合攻关，采用先进工艺，将每吨产水的电耗降至业界最低水平，仅为2.773度电。

传统工艺中，一组反渗透膜壳通常串联7根反渗透膜，海水依次通过会导致压力逐步损失，同时后阶段产水的含盐量增加。在拉比格四期项目中，团队创新性地在第三根和第四根膜的产水管加装堵头，将前3根膜的低盐产水直接送入二级反渗透系统，既减少了额外加压需求，又显著降低能耗。

冯群涛表示，山东电建三公司在海水淡化领域经验丰富，技术实力雄厚，以EPC方式成功建设了拉比格三期、朱拜勒二期及3A、3B等多个项目，广受业主好评，为沙特的水资源保障作出了重要贡献。

中外员工共同跟进项目进展。人民网记者 管克江摄

拉比格海水淡化四期项目展现了沙特应对水资源短缺问题的努力。目前，沙特已成为全球最大的海水淡化水生产国，也是海水淡化技术的领军者之一。截至2024年底，全国拥有43座海水淡化厂，日产淡水最高可达1330万吨。随着“2030愿景”的实施，沙特经济多元化发展和人口增长的趋势将进一步推高对淡化水的需求。在2024年于印尼举行的第十届世界水资源论坛上，沙特环境、水资源和农业副大臣阿卜杜拉表示，沙特将通过加大投资和技术创新，不断提升海水淡化效率，为实现可持续发展提供保障。

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