新华社北京12月24日电 综合新华社驻外记者报道：针对美国当选总统特朗普近日有关美国将“收回”巴拿马运河的言论，拉美多国纷纷表态支持巴拿马捍卫运河主权。

哥伦比亚总统佩特罗22日在社交媒体上发声，表示“站在巴拿马一边”，支持巴政府捍卫巴拿马运河主权。哥伦比亚外交部23日发表声明，重申哥政府在巴拿马运河运营中对巴拿马主权和领土完整的承诺，呼吁国际社会遵守保障地区和平与稳定的各项协议。

智利外长范克拉韦伦23日说，《托里霍斯－卡特条约》承认巴拿马对运河拥有完全主权，该条约是运河运营的法律基础。运河对智利对外贸易意义重大，智方感谢巴拿马对这条跨洋水道的管理。

墨西哥总统辛鲍姆23日表示，巴拿马运河属于巴拿马人民，墨方在国际问题上的立场是必须尊重各国主权。辛鲍姆在当天举行的例行新闻发布会上说：“巴拿马运河属于巴拿马人民。这是我们对巴拿马总统和巴拿马人民的声援和支持。”

委内瑞拉外长希尔23日发布公报说，委内瑞拉政府支持巴拿马掌握巴拿马运河主权。委内瑞拉外交部在巴拿马运河主权问题上持坚定立场，认为时任巴拿马领导人奥马尔·托里霍斯将军收复了巴拿马运河，他是美洲真正的爱国者。

特朗普21日在社交媒体上发文说，巴拿马运河是“美国重要国家资产”，威胁美国将“收回”巴拿马运河。

22日，巴拿马总统穆利诺就此发表声明强调，巴拿马运河及其毗邻区域永远属于巴拿马，巴拿马的主权和独立不容谈判。

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