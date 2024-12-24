人民网里约热内卢12月23日电 （记者陈一鸣、陈海琪）哥伦布市消息：日前，以“让世界爱上菏泽牡丹”为主题的文化推介会在巴西巴拉那州哥伦布市举行，哥伦布市政厅与山东省菏泽市通过视频连线方式开启了一场跨越时空的对话。

在视频致辞中，菏泽市委宣传部副部长、市政府新闻办公室主任陈新振介绍了牡丹的多重价值，表示牡丹之美不仅限于观赏，更蕴含文学、艺术和商业价值。他希望通过这次推介活动，搭建起一座连接菏泽市与哥伦布市的“牡丹桥”，让友谊与合作在交流中不断深化。

哥伦布市市长赫尔德·拉萨罗托听取了有关菏泽牡丹历史、文化价值和产业发展情况的介绍，对菏泽市在推动文化产业发展方面的成功经验予以积极评价，希望未来两地在经济、文化等更多领域实现深度合作。他说，牡丹制品涵盖了从化妆品到沐浴产品的多种品类，体现出文化与实用的完美结合，“希望未来有机会前往菏泽，体验牡丹文化的独特与美丽”。

受菏泽市委托，巴西华人文化交流协会主席上官建峰将一批以牡丹为主题的工艺品赠送给哥伦布市。这些作品以牡丹、足球、桑巴为创作元素，结合中巴两国文化特点，表达了两地深化合作、共创未来的美好愿景。

作为推介会的组成部分，牡丹主题文创产品展在哥伦布市政府大楼和城市公园展出，展览包括牡丹剪纸、漆器、书画等非遗精品以及现代文创产品，其中中巴建交50周年纪念系列剪纸尤为引人注目。“非遗上街”活动则在哥伦布市公园里为市民提供了近距离感受中国文化的机会，众多市民在现场学习剪纸技巧，与家人拍照留念。

12月17日举行的此次推介会，由菏泽市人民政府新闻办公室和哥伦布市市政厅联合主办，郓城县委宣传部、巴西华人文化交流协会承办。今年是哥伦布市与菏泽市缔结友好城市关系的第18年，双方结为友城后在多个领域开展了卓有成效的合作。

当地时间12月17日，以“让世界爱上菏泽牡丹”为主题的文化推介会在巴西巴拉那州哥伦布市举行。主办方供图

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