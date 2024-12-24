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探班“迪拜春晚”彩排

2024年12月24日09:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月23日电 （记者管克江）12月22日中午，迪拜中国学校的多功能大厅内，第十一届阿联酋华侨华人春晚（又称迪拜春晚）的彩排正在进行。激越的音乐声中，数十名身着各民族服饰的小演员们伴着节奏翩然起舞，动作整齐而富有韵律。大厅一侧，十余位候场的演员有的低声背诵台词，有的细心揣摩动作细节，神情专注。 “动作再快一点！表情要到位！”总导演李冬霞一边喊话，一边目不转睛地盯着表演。

从今年9月起，上千名阿联酋当地华侨华人每周抽时间参与排练，只为在明年中国农历春节前夕呈现一场精彩的文化演出，向全世界展示中华优秀传统文化，展现阿联酋华侨华人的精神风貌。

图为候场的小演员。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为候场的小演员。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

彩排的开场节目是歌舞《母亲是中华》。演员们身着象征56个民族的多彩服饰，载歌载舞，共庆中华民族的团结与繁荣。诗词朗诵《木兰辞》，展现宋代迎春风俗的《岁朝年锦》，京剧经典片段串烧，少年模特走秀，以及多国武术爱好者共演的《武术太极》……舞台上，演员们神情专注，演出环环相扣；舞台下，道具组和志愿者忙碌穿梭，导演组不时在节目单上标注需要改进的细节。

总导演李冬霞（右1）在说戏。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

总导演李冬霞（右1）在说戏。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

排练次数最多的是压轴节目《我的祖国》。彩排中，中国驻迪拜总领事欧渤芊深情领诵：“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆……”朗诵声时而低沉，时而高亢。伴随着雄浑的音乐响起，台上百余名演员齐声合唱《我的祖国》，歌声激昂澎湃，台下观众纷纷起身参与合唱。

中国驻迪拜总领事欧渤芊领诵《我的祖国》。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊领诵《我的祖国》。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

彩排结束后，欧渤芊总领事感慨道：“阿联酋华侨华人春晚已经走过了十一年的历程，广大华侨华人用不懈努力与满腔热忱，传播着中华优秀传统文化，也展示了海外华侨华人的精神风貌。我相信即将举办的这届‘迪拜春晚’一定会成为一场精彩绝伦的文化盛宴。”

据悉，“迪拜春晚”将于2025年1月11日在迪拜可口可乐体育场举办。总导演李冬霞表示：“华侨华人春晚是我们歌颂伟大祖国、弘扬中华文化的重要平台。虽然我们都不是专业演员，平时还有各自的工作，但大家都怀着一颗赤诚的心，用实际行动表达对祖国的热爱。希望通过我们的努力，将最美好的祝福传递给每一位观众。”她说，所有演职人员将继续打磨每一幕演出、细扣每一个动作，争取以更加完美的表现展示中华文化之美。

夜幕降临，大厅内乐声依然悠扬，久久回荡。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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