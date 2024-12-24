人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻里约热内卢总领馆联合里约主要侨团举行慈善捐赠活动

2024年12月24日09:46 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢12月21日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月20日，中国驻里约热内卢总领馆联合巴西华人文化交流协会、巴西里约中国和平统一促进会、巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会、巴西里约广东同乡会、巴西中国安徽商会等6家里约华侨华人社团在里约喜来登酒店举行慈善捐赠仪式，向里约市维迪加尔社区捐赠生活物资和新年礼品。中国驻里约总领事田敏，里约市政府代表、国际关系顾问菲利普，里约主要华侨华人社团负责人、社区居民协会负责人和居民代表等30余人出席仪式。

田敏向社区居民致以节日的祝福，表示乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德。她说，长期以来，中国驻里约总领馆和当地华侨华人、中资企业积极开展公益活动，帮助需要救助的人士，以实际行动回馈当地社会，推动中巴友好和民心相通。今年是中巴建交50周年，两国人民的友谊历久弥坚。站在新的历史起点上，中方愿同巴方各界一道共同努力，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

中国驻里约总领事田敏在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领事田敏在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

菲利普表示，他出生在维迪加尔社区，非常荣幸代表里约市政府出席这次捐赠活动。中国驻里约总领馆和里约华侨华人社团以实际行动帮助最需要帮助的人，里约民众对此深表感谢。

里约市政府代表、国际关系顾问菲利普在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

里约市政府代表、国际关系顾问菲利普在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

维迪加尔社区位于里约喜来登酒店附近，目前约有5万多名低收入居民居住在社区。居民代表感谢中国驻里约总领馆和里约华侨华人团体捐赠食物和节日礼品，称赞这一善举生动体现了中巴两国人民的深厚友谊。

当地时间12月20日，中国驻里约热内卢总领馆联合领区主要华侨华人社团举行慈善捐赠活动。人民网记者 陈海琪摄

当地时间12月20日，中国驻里约热内卢总领馆联合领区主要华侨华人社团举行慈善捐赠活动。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领事馆副总领事王尉育，领侨处处长齐冀，副领事曾粲、王祉祎，巴西华人文化交流协会主席上官建峰，巴西中国和平统一促进会会长张小春，巴西中国浙江商会会长郑侠茂、副会长刘莉，里约广东同乡会副会长黄卫平，巴西华人文化交流协会秘书长伍小曼、前主席孙特英等出席捐赠活动。

新年到来之际，里约华侨华人举办多场慈善捐赠活动。12月14日，里约部分侨胞举行第五届“赠人玫瑰 手留余香”慈善公益捐助活动，向当地22个机构捐赠物资5906件。12月21日，巴西中国浙江商会向里约州新伊瓜市雅尔丁·卡肖埃拉贫民社区捐赠了300个生活基本蓝、50个足球以及50套玩具。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部