人民网里约热内卢12月21日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月20日，中国驻里约热内卢总领馆联合巴西华人文化交流协会、巴西里约中国和平统一促进会、巴西中国和平统一促进会、巴西中国浙江商会、巴西里约广东同乡会、巴西中国安徽商会等6家里约华侨华人社团在里约喜来登酒店举行慈善捐赠仪式，向里约市维迪加尔社区捐赠生活物资和新年礼品。中国驻里约总领事田敏，里约市政府代表、国际关系顾问菲利普，里约主要华侨华人社团负责人、社区居民协会负责人和居民代表等30余人出席仪式。

田敏向社区居民致以节日的祝福，表示乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德。她说，长期以来，中国驻里约总领馆和当地华侨华人、中资企业积极开展公益活动，帮助需要救助的人士，以实际行动回馈当地社会，推动中巴友好和民心相通。今年是中巴建交50周年，两国人民的友谊历久弥坚。站在新的历史起点上，中方愿同巴方各界一道共同努力，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。

中国驻里约总领事田敏在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

菲利普表示，他出生在维迪加尔社区，非常荣幸代表里约市政府出席这次捐赠活动。中国驻里约总领馆和里约华侨华人社团以实际行动帮助最需要帮助的人，里约民众对此深表感谢。

里约市政府代表、国际关系顾问菲利普在捐赠活动上致辞。人民网记者 陈海琪摄

维迪加尔社区位于里约喜来登酒店附近，目前约有5万多名低收入居民居住在社区。居民代表感谢中国驻里约总领馆和里约华侨华人团体捐赠食物和节日礼品，称赞这一善举生动体现了中巴两国人民的深厚友谊。

当地时间12月20日，中国驻里约热内卢总领馆联合领区主要华侨华人社团举行慈善捐赠活动。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领事馆副总领事王尉育，领侨处处长齐冀，副领事曾粲、王祉祎，巴西华人文化交流协会主席上官建峰，巴西中国和平统一促进会会长张小春，巴西中国浙江商会会长郑侠茂、副会长刘莉，里约广东同乡会副会长黄卫平，巴西华人文化交流协会秘书长伍小曼、前主席孙特英等出席捐赠活动。

新年到来之际，里约华侨华人举办多场慈善捐赠活动。12月14日，里约部分侨胞举行第五届“赠人玫瑰 手留余香”慈善公益捐助活动，向当地22个机构捐赠物资5906件。12月21日，巴西中国浙江商会向里约州新伊瓜市雅尔丁·卡肖埃拉贫民社区捐赠了300个生活基本蓝、50个足球以及50套玩具。

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