人民网阿布贾12月23日电 （记者姜宣）当地时间21日下午，“中非好伙伴——中尼心连心喜迎新年联欢会”在尼日利亚中国文化中心成功举办。本次活动由尼日利亚中国文化中心和尼日利亚和平鼓乐演艺机构联合主办，活动以“庆峰会、贺国庆、迎新年”为主题，旨在促进中尼两国文明互鉴、民心相通。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。人民网记者 姜宣摄

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴，尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部部长汉娜图、常任秘书拉法尔，尼日利亚众议院尼中关系委员会主席贾法鲁，尼日利亚教育部教育支持服务司司长拉瑞，联邦首都区中等教育局课外活动局局长法提玛等300余位中尼各界友好人士出席了本次活动。

杨建兴表示，2024年是中华人民共和国成立75周年，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利召开，中非合作论坛北京峰会成功举办，同时提努布总统成功访华，为中国和尼日利亚两国互利合作提供了巨大机遇。即将到来的2025年是中非合作论坛北京峰会提出的“北京行动计划”的开局之年。我们将通过举办丰富多彩的文化、旅游、教育等领域交流活动，增进中尼两国人民的友谊，并为尼日利亚创意经济、旅游业和职业教育发展提供力所能及的支持和帮助。

尼日利亚联邦艺术文化旅游和创意经济部部长汉娜图。人民网记者 姜宣摄

汉娜图表示，中国通过其独特的品牌塑造，已经在全球取得了显著的影响力。无论走到世界的哪个角落，都能看到中国文化，我们从中国身上学到很多，感谢中国为我们树立了很好的榜样。

尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会主席贾法鲁致辞。人民网记者 姜宣摄

贾法鲁表示，众议院非常重视尼日利亚与中国的关系，对尼中两国在立法框架下加强文化联系充满信心和期待。希望通过多种方式，尤其是在文化领域，进一步促进双边关系的发展。

尼日利亚舞者表演当地舞蹈。人民网记者 姜宣摄

本次联欢会旨在彰显中尼两国文化各自的独特魅力和交融之美。中国文化中心汉语教师石长强表演了剪纸技艺，并与观众互动；“中国之角”尼日利亚高中生们表演了中国舞蹈《倒喇》；当地专业时尚机构上演了中国服饰秀；和平鼓乐演艺机构表演了当地歌曲和舞蹈，赢得了观众的阵阵掌声。

“中非好伙伴”新年联欢会活动现场。人民网记者 姜宣摄

“中非好伙伴”品牌项目由尼日利亚中国文化中心创立，旨在通过丰富多彩的文化和旅游、教育、体育等领域交流活动，增进人们对于“新时代全天候中非命运共同体”的理解。

尼日利亚阿布贾“中国之角”学生表演中国传统舞蹈。人民网记者 姜宣摄

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