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近距离感受大国领袖风范（大国外交·回响）

高宝石
2024年12月22日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　高宝石在接受本报记者采访。
　　杨 雅摄

　　匈中双语学校教师正在批改作业。
　　本报记者 刘仲华摄

　　布达佩斯中国文化中心外景。
　　布达佩斯中国文化中心供图

　　今年5月，中国国家主席习近平对匈牙利进行国事访问。这是一次历史性的访问。在布达佩斯，两国领导人共同宣布，将匈中关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，为两国合作注入新的强大动力。在这次访问中，我有幸担任匈牙利总理欧尔班的中文翻译，再次近距离感受习近平主席的大国领袖风范。

　　2009年，时任中国国家副主席习近平访问匈牙利，我首次作为翻译陪同他参观了富有匈牙利特色的民族画廊。当我现场解说时，他认真倾听，对匈牙利历史文化充满浓厚兴趣。我能感受到他是一位知识渊博的领导人。

　　此后，我多次在匈中两国领导人会见时担任翻译。欧尔班总理和习近平主席都是坦诚直率并富有智慧的领导人。他们彼此了解、相互信任。习近平主席平易近人，尊重并平等对待每一位工作人员。在我看来，这就是真正的大国领导人的气度。

　　在对匈牙利进行国事访问之际，习近平主席在《匈牙利民族报》上发表题为《携手引领中匈关系驶入“黄金航道”》的署名文章，深刻总结中匈建交75年来两国关系发展的成功经验和丰硕成果。我承担了将文章翻译为匈牙利文的工作。这对我而言也是一个学习过程，让我对习近平主席的观点和思想有了更多了解。

　　事实上，这不是我第一次翻译习近平主席的著作和文章。我曾参与《习近平谈治国理政》匈牙利文版的翻译工作。习近平主席在论述中引用了很多中国历史文化典故，我需要钻研资料，找出最贴切的表述。翻译的过程也给我带来极大的思想启迪。比如习近平主席提出“生存权和发展权是首要的基本人权”，我非常赞同这一观点。人权不是抽象的概念，有效保障生存权、发展权是享有和发展其他权利的基础。

　　我非常喜欢习近平主席强调的“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”。匈中关系驶入“黄金航道”，民心相通是重要基石。匈牙利人民与中国人民有很多相似之处，都重视家庭和睦。匈牙利人民十分喜爱中国文化，匈牙利有多所孔子学院、大量中医诊所，匈中双语学校为两国文化交流培养了很多年轻人才，匈牙利华人也为深化两国友谊作出很大贡献……人文合作交流不断加强，为两国合作奠定了稳固基础。

　　早在上世纪80年代，匈中两国大学生就开始交流互访，我是其中的受益者之一。我与中国的缘分可以追溯到小学三年级。那时在图书馆里读到的许多中国民间故事，给我留下深刻印象。高中毕业时，我争取到去中国留学的机会，在中国度过了6年美好时光，这对我的人生产生重要影响。直到今天，我依旧喜欢阅读中国民间故事、儿童文学，将它们翻译为匈牙利文，还组织匈牙利的孩子们阅读。我很高兴，他们也像我一样喜欢这些故事。中国人说“活到老，学到老”，我仍在不断学习、进步，希望通过自己的工作增进两国人民相互了解，同中国朋友一起续写新的友好交往故事。

　　（作者为匈牙利汉学家、翻译家，本报记者刘仲华、禹丽敏采访整理）

　　

　　版式设计：汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2024年12月22日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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