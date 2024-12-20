让·萨罗门

上比利牛斯省省长让·萨罗门。

埃里克·阿巴迪在家中翻阅画册。

上比利牛斯省风光。

以上图片均为本报记者尚凯元摄

开栏的话

2024年，以元首外交为引领，中国特色大国外交阔步前行。习近平主席先后对法国、塞尔维亚、匈牙利、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、秘鲁、巴西进行国事访问，同各国领导人及政要深入战略沟通，不断扩大各方利益的汇合点，倡导国际社会加强团结合作。

从今日起，本报推出“大国外交·回响”栏目。7位当时在现场的外国友好人士，从不同侧面，讲述他们的所闻所见所感。那些难忘的瞬间、真挚的话语、生动的故事，见证了大国领袖的全球视野、宽广胸襟和天下情怀，书写着中国与世界相互交融、共同发展的精彩华章。

今年5月7日，应法国总统马克龙特别邀请，正对法国进行国事访问的中国国家主席习近平，赴法国西南部上比利牛斯省访问。在比利牛斯山图尔马莱山口的“牧羊人驿站”，两国元首夫妇在轻松愉快的氛围中就一些重要问题进行了战略沟通。我有幸成为这一历史事件的见证者，感到无比骄傲，至今难以忘怀。

上比利牛斯省对马克龙总统具有特殊意义。进山前经过的巴涅尔—德比戈尔镇，是马克龙总统外祖母的家乡，这里承载着他童年的美好回忆，是他心中满载亲情友情的“绿色天堂”。“牧羊人驿站”餐厅主人是马克龙总统的老朋友，这家餐厅是马克龙总统经常光顾的地方。法国人的习俗是，好朋友来了就要带他到自己长大的地方看一看。马克龙总统选择在这样一个更为亲近、充满家庭氛围的地方接待习近平主席，显示两国元首“特殊而亲密的关系”，对法中关系也具有特殊意义。

接待习近平主席来访，是上比利牛斯省的一件大事。这是本省历史上首次接待外国国家元首。为了迎接习近平主席到访，我和团队始终专注于每一个细节，力求完美。习近平主席抵达塔布机场时与我握手，并通过翻译与我简短交流。直到习近平主席启程前往下一站，看到朋友们给我的大量留言，我才回过神来，真正意识到：上比利牛斯省迎来了具有历史意义的时刻。

在“牧羊人驿站”餐厅，两国元首夫妇凭窗而坐，远眺山景气象万千，纵论世事风云变幻，畅叙文明和美之道。我感受到双方之间轻松和友好的氛围。临别时，本地村民唱起牧羊人之歌，感谢习近平主席夫妇到访，并热情邀请他们再来。习近平主席再次与我握手，更加热情有力。习近平主席夫妇温暖而真诚的感谢，让我深受感动。

习近平主席在访问时说，这里的美丽风光和特色美食给我留下深刻印象。欢迎更多法国优质农食产品进入中国百姓家，也欢迎更多友好的法国人民去中国参观访问。如今，本地旅游办公室接到了更多来自中国的咨询电话，中国游客对比利牛斯山自然美景的兴趣日益浓厚。本地葡萄酒在中国市场已有销售，本地特色农产品比戈尔黑猪火腿出口中国的相关工作也在积极推进中。我们充分认识到中国的影响力和中国市场的巨大潜力。

习近平主席的访问增进了我们与中方的交流与理解，也激发了我们与中方进一步加强文化、科学等领域合作的愿望。上比利牛斯省自然资源丰富，独特的地形不仅孕育了丰富的特色美食，也成为科学研究的重镇。比利牛斯山上的比戈尔南峰天文台是法国的自然和文化遗产，以其卓越的宇宙成像质量闻名，曾接待过许多中国科学家到访，我们希望在该领域与中方深化合作。

法中两国都拥有悠久文明历史和深厚文化底蕴，这种文化积淀为两国关系提供了坚实而稳定的基础。我深知，友好关系的建立并非一蹴而就，必须通过人与人之间的长久交流而水到渠成。无论是在国家层面还是地方层面，两国文化和情感的联结都将继续推动法中关系向前发展，开创新的合作篇章。

（作者为法国上比利牛斯省省长，本报记者尚凯元采访整理）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年12月20日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)