人民网迪拜12月17日电 （记者管克江）阿联酋首都阿布扎比正在举行为期三个月的骆驼选美比赛。这项由阿布扎比遗产机构举办的阿尔达芙拉节旨在庆祝贝都因人的文化传统，将从数以万计的参赛骆驼中，根据年龄和血统区别选出360多个不同奖项，奖金总额超1200万迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）。

比赛期间还将举行猎隼展示、赛马、酸奶制作和椰枣包装等活动。