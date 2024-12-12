12月10日，人们等待通过土耳其南部哈塔伊省的奇尔韦格聚过境口岸进入叙利亚。

土耳其南部哈塔伊省毗邻叙利亚的奇尔韦格聚过境口岸9日起重新开放，众多土境内叙利亚难民通过该口岸返回家园。

新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）