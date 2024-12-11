人民网迪拜12月10日电 （记者任皓宇）12月9日，中国驻迪拜总领馆携手河北省文化和旅游厅、阿联酋中国文化中心举办“遇见河北——中国驻迪拜总领馆非遗文化开放日”活动。

中国驻迪拜总领事欧渤芊在欢迎辞中表示，非物质文化遗产是一个民族文化传承的重要载体，经过数百年传承发展，饱含中国人民的创造力和智慧，体现了人与自然和谐共生的中国传统哲学理念。今年是中阿建交40周年，中国驻迪拜总领馆希望通过举办非遗文化开放日活动促进中阿文化交流，增进两国人民相互了解与友谊。

河北省文旅厅副厅长李新杰表示，河北省文化底蕴深厚，自然风光旖旎，文物古迹众多，更有丰富多彩的民俗文化和民间艺术，是外国朋友了解中国历史、感知中国文化的好切入点。

来自河北的铁板浮雕、传统制香、京绣、丰宁满族剪纸、定瓷、滕氏布糊画等6项非物质文化遗产传承人邀请嘉宾体验制作过程，介绍传承故事，近距离欣赏精美作品。嘉宾们还欣赏了古筝、唢呐独奏，吴桥杂技、魔术表演等河北民乐和民间艺术。