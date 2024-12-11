人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“遇见河北——非遗文化开放日”活动在迪拜举行

2024年12月11日10:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。中国驻迪拜总领事馆供图
中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。中国驻迪拜总领事馆供图
1234567

人民网迪拜12月10日电 （记者任皓宇）12月9日，中国驻迪拜总领馆携手河北省文化和旅游厅、阿联酋中国文化中心举办“遇见河北——中国驻迪拜总领馆非遗文化开放日”活动。

中国驻迪拜总领事欧渤芊在欢迎辞中表示，非物质文化遗产是一个民族文化传承的重要载体，经过数百年传承发展，饱含中国人民的创造力和智慧，体现了人与自然和谐共生的中国传统哲学理念。今年是中阿建交40周年，中国驻迪拜总领馆希望通过举办非遗文化开放日活动促进中阿文化交流，增进两国人民相互了解与友谊。

河北省文旅厅副厅长李新杰表示，河北省文化底蕴深厚，自然风光旖旎，文物古迹众多，更有丰富多彩的民俗文化和民间艺术，是外国朋友了解中国历史、感知中国文化的好切入点。

来自河北的铁板浮雕、传统制香、京绣、丰宁满族剪纸、定瓷、滕氏布糊画等6项非物质文化遗产传承人邀请嘉宾体验制作过程，介绍传承故事，近距离欣赏精美作品。嘉宾们还欣赏了古筝、唢呐独奏，吴桥杂技、魔术表演等河北民乐和民间艺术。

(责编：艾雯、杨牧)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部