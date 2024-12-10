欧盟中国商会与咨询公司罗兰贝格9日共同发布的2024至2025年度旗舰报告认为，“不确定性”成为在欧中国企业运营的关键词。中企普遍认为，泛政治化对商业领域影响不容小觑，期待欧盟为在欧中企营造公平、公正和可预期的市场环境。

新华社记者 赵丁喆 摄