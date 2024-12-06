人民网迪拜12月6日电 （记者管克江） 萨尔特位于约旦中西部地区的三座山上，在18世纪末期到20世纪初期，这里是重要的地区贸易中心，吸引了众多商人和工匠再次定居。2021年，萨尔特列入世界文化遗产名录。统计发现，萨尔特市中心约有650座重要的历史建筑。

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