联合国防治荒漠化公约大会中国馆总面积超过600平方米，是除东道国之外最大的国家主题馆，举办主题为“跨世纪三北工程 新时代中国实践”的展览，展示“三北”工程为代表的中国荒漠化防治成效与经验，讲述中国人民艰苦卓绝、久久为功的治沙故事，并开展系列边会活动。

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