尹锡悦3日晚10点半左右发表紧急谈话，发布紧急戒严令。这是韩国时隔45年再次出现戒严事态。6个多小时后，韩国国会4日凌晨1时许召开会议，通过要求解除戒严令的决议案。尹锡悦随后宣布解除戒严令。4日下午，韩国多个在野党向国会发起针对尹锡悦的弹劾动议案。

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