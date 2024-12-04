人民网约翰内斯堡12月4日电 （记者邹松）中国侨联“亲情中华”艺术团12月1日晚在博茨瓦纳首都哈博罗内举办演出，为侨胞和当地观众献上了一场精彩的文化盛宴。演出包括歌舞、魔术、京剧等多种艺术形式，受到现场约1200名观众热烈欢迎。中国侨联办公厅副主任、“亲情中华”艺术团团长刘红说，希望这场演出以艺术为“桥”，拉近两国人民心灵距离，也为侨居海外的同胞们带来乡音、传递乡情、一解乡愁。

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